Neues KI-Tool: LexisNexis Protégé Poland ist gestartet

Warschau/Wien. LexisNexis Österreich & Central and Eastern Europe (CEE) startet das KI-Tool LexisNexis Protégé in Polen. Es kommt auch in Österreich und der Schweiz.

LexisNexis Österreich & Central and Eastern Europe (CEE) mit Sitz in Wien hat die Einführung von LexisNexis Protégé in Polen bekannt gegeben. Die neue Lösung wurde speziell für die Nutzung in polnischer Sprache konzipiert. Mit einer Benutzererfahrung, die auf die Verarbeitung, Eingabe und Ausgabe polnischsprachiger Dokumente optimiert sei, mache LexisNexis Protégé Poland verlässliche juristische AI-Automatisierung für Anwender in Polen leichter zugänglich.

Die Automatisierungsfunktionen von LexisNexis Protégé wurden demnach entwickelt, um juristische Arbeit zu vereinfachen, indem zentrale Aufgaben in strukturierte, wiederholbare und KI-gestützte Prozessschritte überführt werden. In einem privaten und sicheren LexisNexis Workspace, der speziell für Jurist:innen konzipiert wurde, können Nutzer mehrstufige Workflows einsetzen – von alltäglichen Aufgaben bis hin zu komplexen juristischen Tätigkeiten.

Was das neue Tool kann

Neben Polen wird diese AI-gestützte Automatisierungsfunktionalität auch in der Schweiz und in Österreich eingeführt. Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Austria & CEE: „Unser Ziel ist es, die globale Innovationskraft von LexisNexis in der gesamten CEE-Region zugänglich zu machen, Polen und die Schweiz sind dabei die nächsten Schritte. Wir freuen uns darauf, zukünftig auch vertrauenswürdige LexisNexis Inhalte bereitzustellen, die gezielt auf die jeweiligen lokalen Rechtsordnungen zugeschnitten sind.“

LexisNexis Protégé setzt neben Automatisierungsfunktionen auch auf sicheren Zugang zu universell einsetzbaren AI-Modellen verschiedener Anbieter. Da juristische Arbeit zunehmend AI-gestützt erfolgt, stelle LexisNexis Protégé™ eine datenschutzkonforme und verschlüsselte Lösung bereit, die den Wechsel zwischen unterschiedlichen Tools überflüssig mache. Kund:innen können ihre Anwendungsfälle erweitern und ein breiteres Spektrum an Aufgaben bearbeiten, darunter Advanced Reasoning und Websuche für besonders komplexe rechtliche Fragestellungen, einfache Themenrecherchen, alltägliche Aufgaben und Brainstorming. Nutzer können dabei zwischen verschiedenen Modellen wählen, darunter Claude von Anthropic und GPT von OpenAI.

Der Datenraum und das Europa-Hosting

Der Datenraum von LexisNexis Protégé fungiere als privater und sicherer Datenbereich, in dem Nutzer:innen zentrale Informationen für künftige AI-gestützte Aufgaben speichern können. Dadurch können Jurist:innen relevanten Kontext für die weitere Verarbeitung rasch verfügbar machen: Von Bestpractices für die Texterstellung und bewährten Formulierungen bis hin zu mandantenspezifischen Informationen. Sämtliche Informationen werden dabei vollständig DSGVO-konform verarbeitet und sicher in Europa gehostet, so LexisNexis Österreich & CEE.