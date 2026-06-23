Wiener Städtische: Manuel Schalk wird Vorstand für Lebens-/Krankensparte

Versicherer & Management. Ex-Schönherr-Partner Manuel Schalk (51) wird neuer Vorstand der Wiener Städtischen. Er folgt auf Sonja Raus, die im Konzern avanciert.

Mit Schalk rücke ein profunder und erfahrener Kenner der Wiener Städtischen Versicherung in den Vorstand auf, so eine Aussendung: Der Jurist ist konkret langjähriger Leiter der Rechtsabteilung und soll künftig (ab 01.07.2026) im Vorstand für die Lebens- und Krankenversicherung zuständig sein. Vorgängerin Sonja Raus zieht in den Vorstand der Vienna Insurance Group (VIG) ein.

Ein Ex-Schönherr-Partner

Schalk studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und startete seine Karriere nach seinem Gerichtsjahr in der Kanzlei Schönherr, wo er später Partner wurde. 2014 wechselte er als Leiter der Rechtsabteilung in die Städtische.

Die Statements

„Manuel Schalk genießt als versierter Jurist nicht nur einen ausgezeichneten Ruf in der gesamten Versicherungsbranche, sondern überzeugt auch durch seine ausgeprägten Managementfähigkeiten“, erklärt Robert Lasshofer, Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen.

„Ich freue mich sehr auf diese neue, spannende Aufgabe. Als Marktführer in der Lebensversicherung werden wir weiterhin starke Impulse setzen und zugleich die positive Entwicklung in der Krankenversicherung konsequent fortführen“, so Schalk.