Manz-Noxtua startet: Neues KI-Tool für juristische Arbeitsprozesse

KI-Tools. Mit Manz-Noxtua will Manz souveräne europäische Rechts-KI für Österreich liefern: Heute ist der offizielle Start erfolgt.

Das KI-Tool Manz-Noxtua, ein „Legal Workspace“ für Fachprofis, verbinde vertrauenswürdige juristische Fachinhalte mit souveräner europäischer KI und schaffe eine sichere, integrierte Arbeitsumgebung für die juristische Praxis, so eine Aussendung.

Der KI-Ausbau

Der juristische Fachverlag Manz erweitert damit erneut sein KI-Portfolio: Nach dem erfolgreichen Launch des KI-basierten Rechercheassistenten Manz Genjus KI im Jahr 2025 setze der Verlag damit seine digitale Strategie fort und bringe eine KI-Arbeitsumgebung auf den österreichischen Markt, die speziell für den rechtskonformen Einsatz im deutschsprachigen Raum entwickelt wurde.

Während Genjus KI in erster Linie als Recherche- und Assistenztool für Rechtsanwender:innen innerhalb der Manz-Plattform konzipiert sei, diene Manz-Noxtua als eigenständiger Workspace für die vollständige Abbildung juristischer Arbeitsprozesse: Manz-Noxtua soll Rechtsanwender:innen von der Recherche über die Analyse bis hin zu strukturierter Dokumentenerstellung begleiten und lasse sich flexibel in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren.

„Bekennntnis zur europäischen Souveränität“

Während viele KI-Lösungen auf globale Infrastruktur und allgemeine Sprachmodelle setzen, stehe Manz-Noxtua damit für ein klares Bekenntnis zu europäischer Souveränität. Das neue Tool basiere auf souveräner europäischer Infrastruktur und wird in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern unter europäischer Kontrolle in europäischen Rechenzentren betrieben.

Technik-Partner Noxtua wurde 2017 in Berlin gegründet, basierend auf Forschung von Leif-Nissen Lundbæk und Michael Huth an der Universität Oxford und dem Imperial College London. Als strategische Partner investierten u.a. der deutsche Fachverlag C.H.Beck sowie die Kanzleien CMS und Dentons in der Series B im Jahr 2‌025 rund 81 Millionen Euro.

Die Partner

Der Legal AI Workspace Manz-Noxtua verbinde 177 Jahre juristische Fachkompetenz des Manz Verlags mit der spezialisierten KI-Technologie von Noxtua, heißt es weiter. Recherche, Dokumenterstellung und Analyse werden in einer integrierten Plattform zusammengeführt; eine Europalizenz ermögliche einen sicheren und effizienten Zugang zu hochwertigen juristischen Fachinformationen führender europäischer Fachverlage.

Dabei ist Manz-Noxtua kein generisches KI-System, sondern ein vollständig spezialisierter juristischer Arbeitsraum. Neben der klassischen Rechtsrecherche wird auch die KI-gestützte Analyse und Prüfung juristischer Dokumente sowie die Erstellung von Schriftsätzen, Verträgen und Gutachten unterstützt. Ergänzend ermögliche das System strukturierte Legal Workflows, Matrixanalysen umfangreicher Dokumentbestände und die Integration externer Dokumentenquellen.

Der europäische Datenschutz

Das neue KI-Tool erfülle sehr hohe Anforderungen an Datenschutz, Vertraulichkeit und Datensicherheit und berücksichtige die besonderen berufsrechtlichen Vorgaben für Rechtsanwender:innen. Die zugrunde liegenden Management- und Sicherheitsprozesse von Noxtua haben Zertifizierungen u.a. nach ISO/IEC 27001 für Informationssicherheitsmanagement, ISO/IEC 4‌2001 für KI-Managementsysteme bzw. erfüllen den BSI-C5-Kriterienkatalog für sicheres Cloud-Computing.

Noxtua verwende ein speziell für juristische Anforderungen entwickeltes KI-Modellsystem, das in Europa betrieben und ausschließlich auf juristischen, kuratierten Datensätzen basiert. Zusätzlich greife Manz-Noxtua ausschließlich auf urheberrechtlich geschützte Fachinhalte des Manz Verlags und weiterer Partnerverlage sowie auf öffentlich zugängliche amtliche Rechtsquellen wie RIS, EUR-Lex und Findok zurück. Mithilfe von Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Agentic AI werden diese Inhalte nachvollziehbar in die KI-Antworten integriert.

„Die Anforderungen steigen“

„Die Rechtsbranche steht vor steigenden regulatorischen und fachlichen Anforderungen. Manz-Noxtua verbindet jahrzehntelange Fachkompetenz mit moderner KI-Technologie in einer sicheren, souveränen Infrastruktur. Damit geben wir Jurist:innen, Institutionen und Unternehmen ein Werkzeug in die Hand, das Effizienz steigert und gleichzeitig sehr hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards garantiert“, so Susanne Stein-Pressl, geschäftsführende Gesellschafterin von Manz.

Manz-Noxtua ist Teil des europaweiten Legal-AI-Netzwerkes des Technologiepartners Noxtua mit führenden juristischen Fachverlagen, darunter neben C.H.Beck u.a. auch Helbing Lichtenhahn (Schweiz). Gemeinsam bauen sie als Grundlage der Rechts-KI u.a. auch Europas größte Rechtsdatenbank mit bereits mehr als 100 Millionen Dokumenten aus mehr als 250 Jahren europäischer Rechtstradition, heißt es. Mit Manz-Noxtua können Jurist:innen so mit nur einer Lizenz über eine Plattform auf mehrere europäische Jurisdiktionen zugreifen.

Ein Zugang für das europäische Recht

Die Europalizenz ermögliche konkret grenzüberschreitende Rechtsarbeit, Recherchen, Analysen und Dokumentenerstellung basierend auf den Inhalten der juristischen Verlage. Ziel sei der Aufbau eines souveränen, europäischen KI-Ökosystems für die Rechtsbranche, das höchste Standards in Datenschutz, Sicherheit und Fachqualität vereine und digitale Unabhängigkeit gewährleisten soll.

„Noxtua verbindet wegweisende KI-Technologie mit jahrhundertealter europäischer Rechtstradition; und das alles auf höchsten Sicherheitsstandards und mit europäischer Souveränität, die durch europäische Kontrolle diesen Namen auch verdient. Mit der Zusammenarbeit mit dem Manz Verlag und dem offiziellen Launch von Manz-Noxtua ist jetzt auch Österreich Teil dieses Netzwerkes. Mit Noxtua als Europas Rechts-KI verbinden wir so Europa durch Rechtsdaten“, so Leif-Nissen Lundbæk, CEO & Co-Founder Noxtua.