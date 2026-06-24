 Open menu
Bildung & Uni, Recht, Steuer, Tools

Manz-Noxtua startet: Neues KI-Tool für juristische Arbeitsprozesse

©Manz

KI-Tools. Mit Manz-Noxtua will Manz souveräne europäische Rechts-KI für Österreich liefern: Heute ist der offizielle Start erfolgt.

Das KI-Tool Manz-Noxtua, ein „Legal Workspace“ für Fachprofis, verbinde vertrauenswürdige juristische Fachinhalte mit souveräner europäischer KI und schaffe eine sichere, integrierte Arbeitsumgebung für die juristische Praxis, so eine Aussendung.

Der KI-Ausbau

Der juristische Fachverlag Manz erweitert damit erneut sein KI-Portfolio: Nach dem erfolgreichen Launch des KI-basierten Rechercheassistenten Manz Genjus KI im Jahr 2025 setze der Verlag damit seine digitale Strategie fort und bringe eine KI-Arbeitsumgebung auf den österreichischen Markt, die speziell für den rechtskonformen Einsatz im deutschsprachigen Raum entwickelt wurde.

Während Genjus KI in erster Linie als Recherche- und Assistenztool für Rechtsanwender:innen innerhalb der Manz-Plattform konzipiert sei, diene Manz-Noxtua als eigenständiger Workspace für die vollständige Abbildung juristischer Arbeitsprozesse: Manz-Noxtua soll Rechtsanwender:innen von der Recherche über die Analyse bis hin zu strukturierter Dokumentenerstellung begleiten und lasse sich flexibel in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren.

„Bekennntnis zur europäischen Souveränität“

Während viele KI-Lösungen auf globale Infrastruktur und allgemeine Sprachmodelle setzen, stehe Manz-Noxtua damit für ein klares Bekenntnis zu europäischer Souveränität. Das neue Tool basiere auf souveräner europäischer Infrastruktur und wird in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern unter europäischer Kontrolle in europäischen Rechenzentren betrieben.

Technik-Partner Noxtua wurde 2017 in Berlin gegründet, basierend auf Forschung von Leif-Nissen Lundbæk und Michael Huth an der Universität Oxford und dem Imperial College London. Als strategische Partner investierten u.a. der deutsche Fachverlag C.H.Beck sowie die Kanzleien CMS und Dentons in der Series B im Jahr 2‌025 rund 81 Millionen Euro.

Die Partner

Der Legal AI Workspace Manz-Noxtua verbinde 177 Jahre juristische Fachkompetenz des Manz Verlags mit der spezialisierten KI-Technologie von Noxtua, heißt es weiter. Recherche, Dokumenterstellung und Analyse werden in einer integrierten Plattform zusammengeführt; eine Europalizenz ermögliche einen sicheren und effizienten Zugang zu hochwertigen juristischen Fachinformationen führender europäischer Fachverlage.

Dabei ist Manz-Noxtua kein generisches KI-System, sondern ein vollständig spezialisierter juristischer Arbeitsraum. Neben der klassischen Rechtsrecherche wird auch die KI-gestützte Analyse und Prüfung juristischer Dokumente sowie die Erstellung von Schriftsätzen, Verträgen und Gutachten unterstützt. Ergänzend ermögliche das System strukturierte Legal Workflows, Matrixanalysen umfangreicher Dokumentbestände und die Integration externer Dokumentenquellen.

Der europäische Datenschutz

Das neue KI-Tool erfülle sehr hohe Anforderungen an Datenschutz, Vertraulichkeit und Datensicherheit und berücksichtige die besonderen berufsrechtlichen Vorgaben für Rechtsanwender:innen. Die zugrunde liegenden Management- und Sicherheitsprozesse von Noxtua haben Zertifizierungen u.a. nach ISO/IEC 27001 für Informationssicherheitsmanagement, ISO/IEC 4‌2001 für KI-Managementsysteme bzw. erfüllen den BSI-C5-Kriterienkatalog für sicheres Cloud-Computing.

Noxtua verwende ein speziell für juristische Anforderungen entwickeltes KI-Modellsystem, das in Europa betrieben und ausschließlich auf juristischen, kuratierten Datensätzen basiert. Zusätzlich greife Manz-Noxtua ausschließlich auf urheberrechtlich geschützte Fachinhalte des Manz Verlags und weiterer Partnerverlage sowie auf öffentlich zugängliche amtliche Rechtsquellen wie RIS, EUR-Lex und Findok zurück. Mithilfe von Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Agentic AI werden diese Inhalte nachvollziehbar in die KI-Antworten integriert.

„Die Anforderungen steigen“

„Die Rechtsbranche steht vor steigenden regulatorischen und fachlichen Anforderungen. Manz-Noxtua verbindet jahrzehntelange Fachkompetenz mit moderner KI-Technologie in einer sicheren, souveränen Infrastruktur. Damit geben wir Jurist:innen, Institutionen und Unternehmen ein Werkzeug in die Hand, das Effizienz steigert und gleichzeitig sehr hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards garantiert“, so Susanne Stein-Pressl, geschäftsführende Gesellschafterin von Manz.

Manz-Noxtua ist Teil des europaweiten Legal-AI-Netzwerkes des Technologiepartners Noxtua mit führenden juristischen Fachverlagen, darunter neben C.H.Beck u.a. auch Helbing Lichtenhahn (Schweiz). Gemeinsam bauen sie als Grundlage der Rechts-KI u.a. auch Europas größte Rechtsdatenbank mit bereits mehr als 100 Millionen Dokumenten aus mehr als 250 Jahren europäischer Rechtstradition, heißt es. Mit Manz-Noxtua können Jurist:innen so mit nur einer Lizenz über eine Plattform auf mehrere europäische Jurisdiktionen zugreifen.

Ein Zugang für das europäische Recht

Die Europalizenz ermögliche konkret grenzüberschreitende Rechtsarbeit, Recherchen, Analysen und Dokumentenerstellung basierend auf den Inhalten der juristischen Verlage. Ziel sei der Aufbau eines souveränen, europäischen KI-Ökosystems für die Rechtsbranche, das höchste Standards in Datenschutz, Sicherheit und Fachqualität vereine und digitale Unabhängigkeit gewährleisten soll.

„Noxtua verbindet wegweisende KI-Technologie mit jahrhundertealter europäischer Rechtstradition; und das alles auf höchsten Sicherheitsstandards und mit europäischer Souveränität, die durch europäische Kontrolle diesen Namen auch verdient. Mit der Zusammenarbeit mit dem Manz Verlag und dem offiziellen Launch von Manz-Noxtua ist jetzt auch Österreich Teil dieses Netzwerkes. Mit Noxtua als Europas Rechts-KI verbinden wir so Europa durch Rechtsdaten“, so Leif-Nissen Lundbæk, CEO & Co-Founder Noxtua.

 

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. KI-Tools und Fachverlage: Helbing Lichtenhahn setzt auf Swiss-Noxtua
  2. Neues KI-Tool: LexisNexis Protégé Poland ist gestartet
  3. KI-Buildout: Rechenzentren in Wien wachsen um fast 23 Prozent
  4. KI in der Steuerberatung: TaxTech Konferenz stellt Trends ins Rampenlicht

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neue Interessenvertretung für Energiespeicher jagt Doppel-Gebühren

R+V Österreich und Women in Insurance Austria luden zu Workshop

Staatspreis Qualität geht 2026 nach Vorarlberg: connexia pflegt am besten

Biodiversität als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor: respACT-Lab

STUWO AG verlängert Valerija Karsai im Vorstand

Neu in Finanz:

Wiener Städtische: Manuel Schalk wird Vorstand für Lebens-/Krankensparte

Generationswechsel bei Porsche Bank: Nekolar und Gedlička neue Chefs

HORA-Update: Ein paar Zentimeter reichen als Schutz vor Überflutung

Finanzaufsicht kontrolliert Private Credit-Investments der Versicherer verstärkt

Wiener Städtische befördert Sonja Brandtmayer zur neuen CEO

Neu in Recht:

3. Wiener M&A Day: Die Trends bei Private Equity

Manz-Noxtua startet: Neues KI-Tool für juristische Arbeitsprozesse

Schönherr berät Mutares beim Erwerb von Synthomer

Neue EU-Fluggastrechte: Das ändert sich ab Herbst 2027

RLB Oberösterreich holt sich 500 Mio. Euro als „Soft Bullet“ mit Wolf Theiss

Neu in Steuer:

EY macht Willibald Kaltenbrunner zum Leiter von denkstatt

MANZ SteuerExpress: Das nicht eingetragene Baurecht und die GrESt, die Haushaltshilfe als außergewöhnliche Belastung und mehr

Deloitte und Impact Hub Vienna zeichnen grüne Start-ups aus

KI steuern statt nur nutzen: Neue ASW-App bildet Steuerberater fort

Steuerflucht oder nicht: Wie Unternehmen auf neue Steuer-Regeln reagieren

Neu in Bildung/Uni:

Uni Salzburg verleiht den Hans Stegbuchner‑Preis für Mathematik

TU Graz entwickelt Spürroboter für gefährliche Feuerwehreinsätze

30% mehr WU-Anmeldungen: Rektor Sausgruber warnt vor Kürzungen

Facultas Wissen: Equal Pay, globale Versicherungen und mehr

Generation Z und die MINT-Berufe: Ein wachsendes Defizit

Neu in Personalia:

Zwei neue Partnerinnen bei Baker McKenzie in Wien

EY macht Willibald Kaltenbrunner zum Leiter von denkstatt

Wiener Städtische: Manuel Schalk wird Vorstand für Lebens-/Krankensparte

Saxinger ernennt Anna Rupp zur Salary Partnerin

Freshfields holt Daniel Möritz als neuen M&A-Partner für München

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Manz-Noxtua startet: Neues KI-Tool für juristische Arbeitsprozesse

KI-Tools und Fachverlage: Helbing Lichtenhahn setzt auf Swiss-Noxtua

Neues KI-Tool: LexisNexis Protégé Poland ist gestartet

MANZ SteuerExpress: Das nicht eingetragene Baurecht und die GrESt, die Haushaltshilfe als außergewöhnliche Belastung und mehr

Zentrales Portal für Firmen-Unterlagen: ESAP geht an den Start