RWE erwirbt die Mehrheit an Amprion mit Kanzlei Hengeler Mueller

Energiekonzerne & Takeover. RWE erhöht den Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion auf über 50 Prozent. Kanzlei Hengeler Mueller hilft.

RWE hat bindende Kaufverträge mit fünf Gesellschaftern von M31 unterzeichnet, um deren mittelbare Anteile an Amprion, einem der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber, zu erwerben.

Nach Vollzug werde die durchgerechnete Gesamtbeteiligung von RWE an Amprion auf insgesamt 55% steigen, so eine Aussendung. Der Gesamtkaufpreis für alle Akquisitionen beläuft sich auf 3,6 Milliarden Euro. Mit dem Vollzug der Transaktionen werde im dritten Quartal 2026 gerechnet, nach Vorliegen der noch ausständigen behördlichen Genehmigungen.

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller für RWE waren federführend die Partner Thomas Meurer und Tobias Schneiders, sowie Maximilian Kunzelmann, Philipp Braun (beide Senior Associate), Sarah Schadeck, Van Nguyen, Lucas Leiper (alle Associate, alle Düsseldorf, Corporate/M&A); Steuerrecht: Gunther Wagner (Partner), Isabella Zimmerl (Senior Associate, beide München); Energierecht: Jörg Meinzenbach (Partner), Paul David Rieger (Senior Associate), Luca Bellotti (Associate, alle Düsseldorf); Kartellrecht: Markus Röhrig (Partner), Christian Dankerl (Counsel, beide Brüssel); Regulierung: Gerrit Tönningsen (Partner) und Charlotte van Kampen (Senior Associate, beide Frankfurt).