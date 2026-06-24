Schönherr berät Mutares beim Erwerb von Synthomer

Wien. Kanzlei Schönherr berät Investmenthaus Mutares beim Erwerb von Synthomer per Carve-out-Transaktion.

Schönherr hat das Münchener Private Equity-Unternehmen Mutares beim Erwerb der Synthomer a.s. von der Synthomer plc im Rahmen einer Carve-out-Transaktion beraten, so eine Aussendung. Das Signing erfolgte am 19. Juni 2026.

Der Abschluss der Transaktion werde vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen bis Ende des dritten Quartals 2026 erwartet.

Die Transaktion

Schönherr beriet Mutares konkret zu sämtlichen österreichischen Rechtsaspekten der Transaktion. Die Akquisition stelle eine strategische Plattforminvestition für das Segment Chemicals & Materials von Mutares dar und entspreche der Unternehmensstrategie, Unternehmen in Transformationssituationen mit operativem Wertsteigerungspotenzial zu erwerben.

Die Synthomer a.s. ist das in Tschechien ansässige Segment Acrylate Monomers der Synthomer plc und zählt zu den führenden europäischen Herstellern und Anbietern von Acrylsäuren und Acrylatestern für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen verfüge über ein integriertes Produktportfolio sowie eine hochflexible Produktionsstruktur, die eine Optimierung des Produktmixes und der Margen ermögliche. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Synthomer einen Umsatz von rund 1,15 Mrd. Euro (Carve-out-Umsatz) und beschäftigte etwa 300 Mitarbeitende.

Das Schönherr-Team für Mutares wurde von Alfred Amann (Partner) geleitet und umfasste außerdem Alexandra Jelinek (Rechtsanwaltsanwärterin), Michal Jendželovský (Partner), Kristýna Zmatlíková (Attorney at Law), Vladimír Čížek (Partner), Helena Hangler (Counsel), Marie Gremillot (Rechtsanwalt), Sebastian Špeta (Rechtsanwalt), Christoph Jirak (Partner) und Patrick Petschinka (Rechtsanwalt).

Michal Ondroušek, Milan Tomíček und Ondřej Dráb von Staněk, Tomíček & Partners berieten zu tschechischem Steuerrecht.