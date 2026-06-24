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M&A, Personalia, Recht

Zwei neue Partnerinnen bei Baker McKenzie in Wien

Sophie Schubert, Nina Lenhard ©Baker McKenzie

Wirtschaftskanzleien. Baker McKenzie ernennt Nina Lenhard und Sophie Schubert zu Partnerinnen in Österreich. Ihre Themen sind Dispute Resolution, M&A, Energie u.a.

Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie ernennt Nina Lenhard und Sophie Schubert mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zu Partnerinnen in Wien, so eine Aussendung (Practice Groups Dispute Resolution sowie Transactional Practice Group).

Weltweit werden 47 Anwältinnen und Anwälte zum Start des zweiten Halbjahrs 2026 in die Partnerschaft aufgenommen; an einigen Standorten in Amerika (einschließlich Nordamerika) sind die Beförderungen bereits Anfang dieses Jahres wirksam geworden, so die Kanzlei.

Die beiden neuen Wiener Partnerinnen

  • Nina Lenhard (36) leitete bislang als Counsel innerhalb der globalen Practice Group Dispute Resolution die Wiener Bereiche „Antitrust & Competition“ sowie „Energy & Infrastructure“; diese Funktion werde sie auch als Partnerin fortführen. Sie berate internationale Mandanten zu EU- und österreichischem Kartell- und Wettbewerbsrecht, Investitionskontrolle, Beihilfenrecht, Exportkontrolle und Sanktionen sowie Energie- und Infrastrukturrecht und vertrete sie regelmäßig vor österreichischen und europäischen Behörden und Gerichten. Zu ihren Themen gehört demnach die Steuerung komplexer grenzüberschreitender Fusions- und Investitionskontrollverfahren, Missbrauchsverfahren, Hausdurchsuchungen (Dawn Raids) und Kartelluntersuchungen u.a.
  • Sophie Schubert (36) war bislang als Senior Associate bei Baker McKenzie in der globalen Transactional / Corporate Practice Group tätig und spiele eine wichtige Rolle in der Wiener Transaktionspraxis; seit ihrem Eintritt bei Baker McKenzie vor über 11 Jahren berate sie nationale und internationale Mandanten im Gesellschaftsrecht vor allem bei M&A-Transaktionen, Carve-outs, interne Reorganisationen, Umstrukturierungen, sowie bei Fragen des allgemeinen Gesellschaftsrechts. Ihr Fokus liegt demnach auf komplexen grenzüberschreitenden Transaktionen, insbesondere in den Bereichen HealthCare, Infrastruktur und Energie. Ein weiteres Thema sind Reorganisationen und Carve-outs. In ihrer Praxisgruppe treibe sie den Einsatz von Legal Tech und KI aktiv voran.

Das Statement

Alexander Petsche, Managing Partner von Baker McKenzie Österreich: „Wir freuen uns sehr, mit Nina und Sophie gleich zwei herausragende Kolleginnen in die Wiener Partnerschaft aufzunehmen. Beide haben durch ihre fachliche Exzellenz, ihr großes Engagement und ihre enge Mandantenorientierung wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung ihrer jeweiligen Praxisbereiche beigetragen.“

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