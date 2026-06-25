Neuer Kurs: Finanzmathematik für Banker und Finanzdienstleister

Webinar. Der Kurs „Finanzmathematik für Private Banker und Finanzdienstleister“ soll Finanzprofis mit dem Endgegner vertraut machen.

Im dem neuen mehrtägigen Webinar (ab 05.10.2026) lernen die Teilnehmer:innen laut Finanzverlag, wie Kennzahlen richtig bewertet und eingeordnet werden können. Dabei kommen praktische Anwendungsbeispiele zum Einsatz – und es gibt ein Versprechen: Es werde nicht gerechnet und das Verstehen stehe im Vordergrund, so die Veranstalter.

Die Programmpunkte

Der Vortragende ist Mag. Wolfgang Wild, Lernbeauftragter für Bankwesen an der FH Wiener Neustadt und langjähriger Leiter der HYPO-Bildung GmbH. Auf dem Programm stehen demnach:

Zinsen, Verzinsung, Barwert und Endwert

Bewertung festverzinslicher Finanzinstrumente

Renten, Duration, Zinssensitivität

Rendite-, Risiko- und Performancekennzahlen

Geld- und zeitgewichtete Rendite (MWRR, TWRR)

Die Ausbildungsziele lauten: Verständnis für Zinsmechanik, Zinsstruktur und Barwert als Basis der Bewertung zu gewinnen; Anleihen korrekt bewerten, Preis-Rendite-Zusammenhänge verstehen und Risiko quantifizieren zu können; Renten und Laufzeitkonzepte verstehen, Barwertänderungen aufgrund von Renditeänderungen quantifizieren; weiters Risiko- und Performancekennzahlen verstehen, interpretieren und in Beratung, Controlling oder Asset Management einsetzen können.