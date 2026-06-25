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Finanz, Recht

Triodos Bank verkauft 180 Mio. Euro-Loan Portfolio mit Kanzlei Noerr

©ejn

Niederlande/Deutschland. Die niederländische Triodos Bank verkauft ein 180 Mio. Euro schweres Glasfaser-Portfolio an die Deutsche Bank. Kanzlei Noerr berät.

Wirtschaftskanzlei Noerr hat mit einem Team unter Leitung der Frankfurter Partner Dominik Kloka und Holger Alfes die niederländische Triodos Bank beim Verkauf ihres deutschen 180 Mio. Euro syndizierten Glasfaser-Darlehensportfolios an die Deutsche Bank beraten, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Der Verkauf erfolgte demnach in einem kompetitiven Bieterverfahren unter Beteiligung internationaler Investmentbanken. Noerr berät das niederländische Kreditinstitut auch im Zusammenhang mit der derzeit laufenden Abwicklung des Deutschlandgeschäfts der Triodos Bank Deutschland.

Im Noerr-Team waren (vorwiegend aus dem Frankfurter Büro) Dominik Kloka (Capital Markets / Banking & Finance) und Holger Alfes (Capital Markets, beide Leitung, Partner) sowie (Banking & Finance): Alexander Schilling (Partner), Patrick Geist (Associated Partner), Jonas Strubel (Associate), Moritz Ulbrich (Associate); Corporate & Capital Markets: Sarah Müller, Jonas Schmidt (beide Associates); M&A: Julian Lemor (Of Counsel), Eojin Lie (Senior Associate), Lena Felden (Associate), Maximilian Leydecker (Associate); Steuerrecht: Martin Haisch (Partner), Thomas Renner (Senior Associate), Benedikt Rippert (Senior Associate); Finanzaufsichtsrecht: Jens H. Kunz (Partner), Karl-Alexander Neumann (Partner, Hamburg); Kartellrecht: Lorenz Jarass (Associated Partner); und Restrukturierung: Marlies Raschke (Partnerin, Dresden).

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