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Personalia, Recht

Vier neue Counsel bei Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel

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Wien. Cerha Hempel hat vier neue Counsel: Stephanie Maier-Herbeck, Claudia Hanslik-Schneider, Alistair Gillespie und Tobias Tangl.

Die vier neuen Counsel bringen langjährige nationale und internationale Erfahrung mit, so eine Aussendung von Kanzlei Cerha Hempel.

Die vier neuen Counsel

  • Stephanie Maier-Herbeck (41) ist seit Beginn ihrer Konzipientenzeit bei Cerha Hempel im Bereich des öffentlichen Rechts, vorrangig im Datenschutzrecht tätig und decke dabei auch die Schnittstelle zum Zivilrecht und zivilrechtlichen Verfahren ab. Sie berate nationale und internationale Mandanten sowie Start-ups insbesondere im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Ausgestaltung von Datenschutzmanagement-Systemen und vertritt regelmäßig vor Gerichten und Behörden. Sie ist seit 2017 als Rechtsanwältin in Österreich zugelassen.
  • Claudia Hanslik-Schneider (40) verfüge über umfangreiche Erfahrung insbesondere bei der Betreuung von öffentlichen Unternehmen. Zu ihren Schwerpunkten gehören Förder- und Beihilfenrecht, Verfassungsrecht (Grundrechte), Verwaltungsverfahrensrecht, Energierecht sowie Regulierungsrecht. Nach Tätigkeiten als Universitätsassistentin an der WU und Legistin im Wirtschaftsministerium ist sie seit 2019 als Rechtsanwältin in Österreich zugelassen.
  • Alistair Gillespie (37) ist seit 2015 bei Cerha Hempel tätig, wo er seine Laufbahn als juristischer Mitarbeiter begann. Er berate nationale und internationale Mandanten insbesondere in den Bereichen Real Estate & Construction, Corporate sowie Mergers & Acquisitions. Sein Schwerpunkt liegt auf der Begleitung komplexer Immobilientransaktionen. Seine Beratungsthemen sind Einzelimmobilien und Immobilienportfolios, Hoteltransaktionen, Joint Ventures sowie sonstigen immobilienbezogenen Transaktionen. Seit 2020 ist er als Rechtsanwalt in Österreich zugelassen.
  • Tobias Tangl (35) ist seit 2023 an Bord und berate nationale sowie internationale Mandanten insbesondere in den Bereichen Mergers & Acquisitions und Corporate. Sein Schwerpunkt liegt in der Begleitung von Wachstumsunternehmen über den gesamten Lebenszyklus hinweg sowie in der Beratung von Venture-Capital-Investoren und strategischen Investoren bei Finanzierungsrunden, Joint Ventures und Unternehmenstransaktionen. Darüber hinaus berät er Technologieunternehmen und Start-ups. Er ist seit 2020 als Rechtsanwalt in Österreich zugelassen.

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