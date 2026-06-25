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Finanz, Recht

White & Case berät Swiss Life beim Verkauf der Amprion-Beteiligung an RWE

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Infrastruktur. White & Case berät Swiss Life Asset Managers beim Verkauf ihrer mittelbaren Beteiligung an Stromnetz-Firma Amprion.

Das Frankfurter Büro von Wirtschaftskanzlei White & Case hat Swiss Life Asset Managers beim Verkauf ihrer mittelbaren Beteiligung am deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion an die RWE AG beraten, so eine Aussendung.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen. Wie berichtet überschreitet RWE bei Amprion nun die 50 Prozent-Grenze.

Unternehmen und Kaufobjekt

  • Amprion ist einer der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber und betreibt ein rund 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz, das sich über sieben Bundesländer von der Nordsee bis zu den Alpen erstreckt und Strom für rund 29 Mio. Menschen transportiert.
  • Swiss Life Asset Managers ist die Vermögensverwaltungstochter des größten Schweizer Lebensversicherers Swiss Life. Ihre Infrastructure-Equity-Plattform verwaltet laut den Angaben ein Vermögen von über 13 Mrd. Euro.

Das White & Case Team, das unter Federführung von Stefan Koch (Private Equity) und Thyl Haßler (M&A/Corporate) zur Transaktion beriet, bestand aus den Partnern Thomas Burmeister (M&A Energy), Albrecht Schaefer (Private Equity), Bodo Bender (Tax), Thilo Wienke (Antitrust), Thomas Glauden (Private Equity, Luxemburg), Emmanuel Gutton (Investment Funds), den Local Partnern Fabian Mayer (M&A) und Alisa Preissler (Tax) sowie den Associates Felix Baumgarten (M&A/Corporate), Karen Sievert (M&A Energy), Thomas Rousset (Private Equity, Luxemburg) und Cristina Savoca (Investment Funds, Luxemburg).

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