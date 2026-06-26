Donau-Uni Krems: LL.M.-Studium „Energie- und Klimarecht“ im Oktober

Weiterbildung. Im Oktober startet das Master-Studium „Energie- und Klimarecht“ der Donau-Uni Krems. Vorgestellt wird es am 1. Juli.

Im Oktober 2026 beginnt das LL.M.-Studium „Energie- und Klimarecht“ der Donau-Uni Krems. Das berufsbegleitend organisierte Studium umfasst vier Semester bzw. 60 ECTS-Punkte und schließt mit dem akademischen Grad „Master of Laws“ (LL.M.) ab.

Die Inhalte

Laut Webseite der Uni beinhaltet das Studium unter anderem die Pflichtmodule: Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Politische Strukturen und Prozesse, Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Klimaschutzrecht, Energierecht, Abfallrecht & Kreislaufwirtschaft, Wasserrecht, Naturschutzrecht und Renaturierung, Luftreinhalterecht, Umweltzivilrecht und Umweltstrafrecht.

Als Wahlmodule stehen Einführung in die Rechtswissenschaften, Energieraumplanung, Energiesicherheit im internationalen Kontext, Unternehmerische Nachhaltigkeit, Einführung in das Europarecht / EU-Binnenmarktrecht sowie Einführung und Analyse komplexer Systeme zur Auswahl.

„Im Studium wird greifbar, wie Recht die Energiewende und den Klimaschutz konkret steuert und wo Unternehmen heute ansetzen müssen. Wir verbinden juristische Tiefe mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realitäten, in denen sich unsere Absolventinnen und Absolventen bewegen“, so Studienleiter Johannes Kerschbaumer, Leiter des Zentrums für Interdisziplinäre Rechtsstudien an der Donau-Uni.

Zulassung und Infotermine

Grundsätzlich richtet sich das Studium laut Uni primär an Fach- und Führungskräfte aus Energieunternehmen, Infrastruktur- und Versorgungsbetrieben, Bauunternehmen, Ingenieur- und Planungsbüros und der öffentlichen Verwaltung sowie Juristen, Nachhaltigkeitsmanager, ESG- und Compliance-Verantwortliche.

Zum Studium zugelassen werden Personen mit einem abgeschlossenen, fachlich in Frage kommenden Hochschulstudium (mindestens Bachelor-Niveau bzw. 180 ECTS-Punkte) sowie zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung. Für Interessierte gibt es Online-Informationsveranstaltungen am 1. Juli und 9. September 2026.