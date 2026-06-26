Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Österreich. Bei der Generali leitet Roswitha Hönigsperger künftig die neu geschaffene Ab Bankenvertrieb. Sie kommt von der BAWAG-Versicherung.

Die Generali Versicherung stellt ihren Bankenvertrieb organisatorisch neu auf und schafft mit 1. Juli 2026 eine eigene Abteilung im Ressort Vertrieb und Marketing, so eine Aussendung. Damit unterstreiche man die strategische Bedeutung dieses Vertriebskanals, der künftig eigenständig neben dem Exklusiv-Vertrieb und den Unabhängigen Vertrieben geführt werde.

Die Laufbahn

Die Leitung der neuen Abteilung übernimmt Roswitha Hönigsperger (58), ihr Stellvertreter wird Hannes Dillinger (52). Hönigsperger bringe umfassende Erfahrung im Bankenversicherungsbereich mit und war seit 2013 Chief Insurance Officer im Vorstand der BAWAG P.S.K. Versicherung sowie seit 2024 Chief Sales and Marketing Officer.

Nach der Verschmelzung der BAWAG-Versicherungstochter mit der Generali habe sie die Integration des BPV-Geschäfts erfolgreich umgesetzt. Hannes Dillinger war zuletzt für den Bankenvertrieb und die Personenversicherung in der Abteilung Unabhängige Vertriebe verantwortlich.

Die Aufgaben

„Der Bankenvertrieb ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Mit der eigenständigen Aufstellung stärken wir ihn gezielt und schaffen klare Voraussetzungen, um unsere Position als relevanter Player im Bankenversicherungsbereich konsequent weiter auszubauen“, so Reinhard Pohn, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Österreich.

Die Generali hat im Bankenvertrieb langjährige Kooperationen mit der Oberbank, BTV Vier Länder Bank und BKS Bank (seit 1997) sowie mit der BAWAG (seit 2007), heißt es weiter. Im Fokus stehen demnach maßgeschneiderte Versicherungsprodukte für den Bankenkanal, die auf die jeweilige Vertriebskooperation und deren Kundenstruktur abgestimmt sind. Dazu zählen Lösungen, die die Bankenproduktpalette ergänzen, ebenso wie ein differenziertes Fondsangebot und eine individuell ausgerichtete Vertriebsunterstützung, so der Anbieter.