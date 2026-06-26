 Open menu
Finanz, Personalia

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Roswitha Hönigsperger, Hannes Dillinger ©Astrid Weiss

Österreich. Bei der Generali leitet Roswitha Hönigsperger künftig die neu geschaffene Ab Bankenvertrieb. Sie kommt von der BAWAG-Versicherung.

Die Generali Versicherung stellt ihren Bankenvertrieb organisatorisch neu auf und schafft mit 1. Juli 2026 eine eigene Abteilung im Ressort Vertrieb und Marketing, so eine Aussendung. Damit unterstreiche man die strategische Bedeutung dieses Vertriebskanals, der künftig eigenständig neben dem Exklusiv-Vertrieb und den Unabhängigen Vertrieben geführt werde.

Die Laufbahn

Die Leitung der neuen Abteilung übernimmt Roswitha Hönigsperger (58), ihr Stellvertreter wird Hannes Dillinger (52). Hönigsperger bringe umfassende Erfahrung im Bankenversicherungsbereich mit und war seit 2013 Chief Insurance Officer im Vorstand der BAWAG P.S.K. Versicherung sowie seit 2024 Chief Sales and Marketing Officer.

Nach der Verschmelzung der BAWAG-Versicherungstochter mit der Generali habe sie die Integration des BPV-Geschäfts erfolgreich umgesetzt. Hannes Dillinger war zuletzt für den Bankenvertrieb und die Personenversicherung in der Abteilung Unabhängige Vertriebe verantwortlich.

Die Aufgaben

„Der Bankenvertrieb ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Mit der eigenständigen Aufstellung stärken wir ihn gezielt und schaffen klare Voraussetzungen, um unsere Position als relevanter Player im Bankenversicherungsbereich konsequent weiter auszubauen“, so Reinhard Pohn, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Österreich.

Die Generali hat im Bankenvertrieb langjährige Kooperationen mit der Oberbank, BTV Vier Länder Bank und BKS Bank (seit 1997) sowie mit der BAWAG (seit 2007), heißt es weiter. Im Fokus stehen demnach maßgeschneiderte Versicherungsprodukte für den Bankenkanal, die auf die jeweilige Vertriebskooperation und deren Kundenstruktur abgestimmt sind. Dazu zählen Lösungen, die die Bankenproduktpalette ergänzen, ebenso wie ein differenziertes Fondsangebot und eine individuell ausgerichtete Vertriebsunterstützung, so der Anbieter.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neuer Kurs: Finanzmathematik für Banker und Finanzdienstleister
  2. Triodos Bank verkauft 180 Mio. Euro-Loan Portfolio mit Kanzlei Noerr
  3. RLB Oberösterreich holt sich 500 Mio. Euro als „Soft Bullet“ mit Wolf Theiss
  4. Neue Züge für Rhein-Main-Verbund: Taylor Wessing hilft bei Finanzierung

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Fintech fiskaly gewinnt den EY Scale-up Award 2026

Neue Interessenvertretung für Energiespeicher jagt Doppel-Gebühren

R+V Österreich und Women in Insurance Austria luden zu Workshop

Staatspreis Qualität geht 2026 nach Vorarlberg: connexia pflegt am besten

Biodiversität als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor: respACT-Lab

Neu in Finanz:

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neuer Kurs: Finanzmathematik für Banker und Finanzdienstleister

Wiener Städtische: Manuel Schalk wird Vorstand für Lebens-/Krankensparte

Generationswechsel bei Porsche Bank: Nekolar und Gedlička neue Chefs

HORA-Update: Ein paar Zentimeter reichen als Schutz vor Überflutung

Neu in Recht:

MANZ-Noxtua – Ihr Legal AI Workspace: jetzt für Sie verfügbar!

Net Zero Properties kauft 1.010 Wohnungen mit Clifford Chance

VW versilbert die Mehrheit an Tochter Everllence, Gleiss Lutz berät

Bei Österreichs Behörden sind künftig Anträge per KI-Tool möglich

Vier neue Counsel bei Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel

Neu in Steuer:

Zwei neue Vorstände bei Big Four-Multi PwC, Krickl als CEO verlängert

EY macht Willibald Kaltenbrunner zum Leiter von denkstatt

MANZ SteuerExpress: Das nicht eingetragene Baurecht und die GrESt, die Haushaltshilfe als außergewöhnliche Belastung und mehr

Deloitte und Impact Hub Vienna zeichnen grüne Start-ups aus

KI steuern statt nur nutzen: Neue ASW-App bildet Steuerberater fort

Neu in Bildung/Uni:

Donau-Uni Krems: LL.M.-Studium „Energie- und Klimarecht“ im Oktober

Uni Salzburg verleiht den Hans Stegbuchner‑Preis für Mathematik

TU Graz entwickelt Spürroboter für gefährliche Feuerwehreinsätze

30% mehr WU-Anmeldungen: Rektor Sausgruber warnt vor Kürzungen

Facultas Wissen: Equal Pay, globale Versicherungen und mehr

Neu in Personalia:

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Zwei neue Vorstände bei Big Four-Multi PwC, Krickl als CEO verlängert

Vier neue Counsel bei Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel

Zwei neue Partnerinnen bei Baker McKenzie in Wien

EY macht Willibald Kaltenbrunner zum Leiter von denkstatt

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

MANZ-Noxtua – Ihr Legal AI Workspace: jetzt für Sie verfügbar!

Bei Österreichs Behörden sind künftig Anträge per KI-Tool möglich

Zustellung an eine veraltete E-Mail-Adresse: OGH am Wort

KI-Reallabore starten bald in der EU: Kanzlei Schiefer sieht Chancen

Manz-Noxtua startet: Neues KI-Tool für juristische Arbeitsprozesse