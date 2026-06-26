MANZ-Noxtua – Ihr Legal AI Workspace: jetzt für Sie verfügbar!

Fragen Sie sich auch manchmal, wie Sie komplexe Recherchezeiten verkürzen, riesige Dokumentenmengen schneller analysieren und dabei absolute Datensicherheit garantieren können?

Genau hier setzt MANZ-Noxtua an. Profitieren Sie von:

Juristischer Recherche in natürlicher Sprache mit Zugriff auf Fachliteratur, Judikatur und Gesetze

in natürlicher Sprache mit Zugriff auf Fachliteratur, Judikatur und Gesetze Dokumentenanalyse mit automatischer Auswertung großer Datenmengen (inkl. Matrixanalysen von großen Dokumentenmengen)

mit automatischer Auswertung großer Datenmengen (inkl. Matrixanalysen von großen Dokumentenmengen) Dokumentenerstellung von Schriftsätzen, Verträgen und Memos

von Schriftsätzen, Verträgen und Memos Vorlagen & Workflows für Standardaufgaben

für Standardaufgaben Integration eigener Dokumente durch Konnektoren

Durch die Integration des Legal AI Workspace in bestehende Workflows können juristische Fragestellungen sicher und effizient direkt im Arbeitsprozess geprüft und bearbeitet werden.

>>> Weiter

(Werbung)