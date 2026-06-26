Net Zero Properties kauft 1.010 Wohnungen mit Clifford Chance

Norddeutschland. Wirtschaftskanzlei Clifford Chance berät Net Zero Properties (NZP) beim Kauf von weiteren 1.010 Wohneinheiten. Der britische Fonds hält damit künftig 15.400 Wohnungen.

Clifford Chance hat eine Tochtergesellschaft der Net Zero Properties Group (NZP), einer Portfoliogesellschaft von ZAGA Capital Partners, beim Erwerb eines Wohnimmobilienportfolios mit 1.010 Wohneinheiten und einer Gesamtfläche von rund 57.800 Quadratmetern beraten. Das Portfolio verteilt sich auf sieben Cluster in Norddeutschland, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.

Ausbau in Norddeutschland

ZAGA ist ein in London ansässiger Real Estate Investor. Der hauseigene ZAGA German Real Asset Opportunities II Fund erreichte im März 2026 laut den Angaben sein erstes Closing, mit Eigenkapitalzusagen von rund 500 Millionen Euro.

Mit der Transaktion baue NZP seine deutsche Wohnimmobilienplattform weiter aus und stärke seine Präsenz in Norddeutschland. Gleichzeitig erhöht das Unternehmen seine Bestandsdichte in bereits bestehenden regionalen Teilmärkten, in denen die Plattform heute schon aktiv ist.

Die Berater

Der Abschluss der Transaktion werde – vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen – für das dritte Quartal 2026 erwartet. Nach Vollzug werde das Portfolio von NZP deutschlandweit mehr als 15.400 Wohneinheiten umfassen. Die derzeitigen jährlichen Nettomieteinnahmen des Bestands liegen bei über 77 Millionen Euro.

Das Clifford Chance-Team für die Tochtergesellschaft von NZP stand unter der Leitung der Partner Dennis Blechinger (Real Estate, München) und Dominik Engl (Tax, Frankfurt).