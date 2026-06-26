Zwei neue Vorstände bei Big Four-Multi PwC, Krickl als CEO verlängert

Wien. PwC Österreich verlängert Rudolf Krickl (57) als CEO. Michael Lackner und Hannes Rasner sind neue Territory Leaders.

Die Partnerschaft von PwC Österreich hat Rudolf Krickl (57) für eine zweite Amtszeit von vier Jahren als CEO bestätigt, teilt der Big Four-Multi mit. Der gebürtige Wiener führt damit weiterhin rund 1.500 Mitarbeiter:innen an fünf Standorten in Österreich und vertritt die Interessen von PwC Österreich im Board der PwC Europe sowie im weltweiten Netzwerk von PwC.

Die Steuer ebnet den Weg nach oben

Rudolf Krickl blickt auf mehr als 30 Jahre bei PwC Österreich zurück und war in seiner Laufbahn in sämtlichen Geschäftsbereichen tätig, von der Wirtschaftsprüfung bis zur Unternehmensberatung, bevor er sich im Bereich Tax & Legal Services auf international tätige Unternehmen spezialisierte.

2009 wurde er Partner und verantwortet seither die Beratung von Familienunternehmen sowie den Bereich Private Wealth. Zehn Jahre lang koordinierte er als Markets Leader sämtliche Vertriebs- und Marktaktivitäten des Unternehmens, ehe er 2022 erstmals zum CEO gewählt wurde, heißt es weiter. Krickl studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Neues Territory Leadership Team

Krickls neue Amtsperiode beginnt am 1. Juli 2026; gemeinsam mit ihm tritt ein teilweise neu formiertes Territory Leadership Team (Vorstand) an. Mit Michael Lackner und Hannes Rasner kommen demnach zwei neue Mitglieder in den Vorstand von PwC Österreich hinzu.

Das Führungsgremium setzt sich somit ab 01.07.2026 wie folgt zusammen:

Werner Stockreiter (Wirtschaftsprüfung)

Christine Weinzierl (Tax, Legal & Workforce)

Michael Lackner (Unternehmensberatung; neu)

Hannes Rasner (Markets Leader / strategische Marktarbeit; neu)

Thomas Steinbauer (COO)

Das Statement vom CEO

„Das Vertrauen der Partnerschaft ehrt mich und bestärkt mich zugleich. Gemeinsam mit unseren rund 1.500 Mitarbeiter:innen werde ich die Zukunft von PwC Österreich weiter formen – mit Mut, Verantwortung und klarem Blick nach vorne“, so Rudolf Krickl.