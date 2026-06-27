Mamma verkauft neues Hotel am Airport an Leonardo mit VHM

Wien-Schwechat. Vavrovsky Heine Marth (VHM) berät die Mamma Group beim Verkauf des neuen Flughafenhotels an Leonardo.

Wirtschaftskanzlei Vavrovsky Heine Marth (VHM) berät den Wiener Immobilienentwickler Mamma Group beim Verkauf des neu eröffneten Flughafenhotels an die Leonardo Group, so eine Aussendung.

Die Immobilie und das Team

Das von der Mamma Group entwickelte Hotel in unmittelbarer Nähe des Flughafens Wien-Schwechat sei ein nachhaltiges Vorzeigeprojekt und das europaweit größte Hotel in Holz-Hybridbauweise. Das Flughafenhotel bietet 510 Zimmer, Frühstücksbereich, Hotelbar und Fitnessstudio sowie 24-Stunden-Self-Check-in.

Die Mamma Group wurde während der Verkaufsabwicklung vom Real-Estate-Team von VHM beraten und vertreten. Zuständiger Partner war Christian Marth, Head des Real-Estate-Teams, der federführend mit Rechtsanwalt Daniel Gebauer den Deal betreute.