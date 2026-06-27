 Open menu
Business, M&A, Recht

Mamma verkauft neues Hotel am Airport an Leonardo mit VHM

©ejn

Wien-Schwechat. Vavrovsky Heine Marth (VHM) berät die Mamma Group beim Verkauf des neuen Flughafenhotels an Leonardo.

Wirtschaftskanzlei Vavrovsky Heine Marth (VHM) berät den Wiener Immobilienentwickler Mamma Group beim Verkauf des neu eröffneten Flughafenhotels an die Leonardo Group, so eine Aussendung.

Die Immobilie und das Team

Das von der Mamma Group entwickelte Hotel in unmittelbarer Nähe des Flughafens Wien-Schwechat sei ein nachhaltiges Vorzeigeprojekt und das europaweit größte Hotel in Holz-Hybridbauweise. Das Flughafenhotel bietet 510 Zimmer, Frühstücksbereich, Hotelbar und Fitnessstudio sowie 24-Stunden-Self-Check-in.

Die Mamma Group wurde während der Verkaufsabwicklung vom Real-Estate-Team von VHM beraten und vertreten. Zuständiger Partner war Christian Marth, Head des Real-Estate-Teams, der federführend mit Rechtsanwalt Daniel Gebauer den Deal betreute.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Net Zero Properties kauft 1.010 Wohnungen mit Clifford Chance
  2. VW versilbert die Mehrheit an Tochter Everllence, Gleiss Lutz berät
  3. Vier neue Counsel bei Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel
  4. KI-Reallabore starten bald in der EU: Kanzlei Schiefer sieht Chancen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Fintech fiskaly gewinnt den EY Scale-up Award 2026

Neue Interessenvertretung für Energiespeicher jagt Doppel-Gebühren

R+V Österreich und Women in Insurance Austria luden zu Workshop

Staatspreis Qualität geht 2026 nach Vorarlberg: connexia pflegt am besten

Biodiversität als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor: respACT-Lab

Neu in Finanz:

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neuer Kurs: Finanzmathematik für Banker und Finanzdienstleister

Wiener Städtische: Manuel Schalk wird Vorstand für Lebens-/Krankensparte

Generationswechsel bei Porsche Bank: Nekolar und Gedlička neue Chefs

HORA-Update: Ein paar Zentimeter reichen als Schutz vor Überflutung

Neu in Recht:

Mamma verkauft neues Hotel am Airport an Leonardo mit VHM

MANZ-Noxtua – Ihr Legal AI Workspace: jetzt für Sie verfügbar!

Net Zero Properties kauft 1.010 Wohnungen mit Clifford Chance

VW versilbert die Mehrheit an Tochter Everllence, Gleiss Lutz berät

Bei Österreichs Behörden sind künftig Anträge per KI-Tool möglich

Neu in Steuer:

Zwei neue Vorstände bei Big Four-Multi PwC, Krickl als CEO verlängert

EY macht Willibald Kaltenbrunner zum Leiter von denkstatt

MANZ SteuerExpress: Das nicht eingetragene Baurecht und die GrESt, die Haushaltshilfe als außergewöhnliche Belastung und mehr

Deloitte und Impact Hub Vienna zeichnen grüne Start-ups aus

KI steuern statt nur nutzen: Neue ASW-App bildet Steuerberater fort

Neu in Bildung/Uni:

Donau-Uni Krems: LL.M.-Studium „Energie- und Klimarecht“ im Oktober

Uni Salzburg verleiht den Hans Stegbuchner‑Preis für Mathematik

TU Graz entwickelt Spürroboter für gefährliche Feuerwehreinsätze

30% mehr WU-Anmeldungen: Rektor Sausgruber warnt vor Kürzungen

Facultas Wissen: Equal Pay, globale Versicherungen und mehr

Neu in Personalia:

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Zwei neue Vorstände bei Big Four-Multi PwC, Krickl als CEO verlängert

Vier neue Counsel bei Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel

Zwei neue Partnerinnen bei Baker McKenzie in Wien

EY macht Willibald Kaltenbrunner zum Leiter von denkstatt

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

MANZ-Noxtua – Ihr Legal AI Workspace: jetzt für Sie verfügbar!

Bei Österreichs Behörden sind künftig Anträge per KI-Tool möglich

Zustellung an eine veraltete E-Mail-Adresse: OGH am Wort

KI-Reallabore starten bald in der EU: Kanzlei Schiefer sieht Chancen

Manz-Noxtua startet: Neues KI-Tool für juristische Arbeitsprozesse