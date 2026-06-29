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EY macht Marion Raninger zur Leiterin in Linz und von EY Private

Marion Raninger ©EY / Christina Häusler

Big Four. Marion Raninger (40) wird Office Managing Partnerin von EY Linz und leitet „EY Private“ für Familienunternehmen.

Marion Raninger übernimmt mit 1. September 2026 die Funktion der Office Managing Partnerin in Linz. Darüber hinaus verantwortet sie künftig die österreichweite Leitung von EY Private – die EY-Initiative zur Betreuung von Familienunternehmen und Entrepreneur:innen, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Als Standortleiterin koordiniert sie Prüfungs- und Beratungsleistungen für Unternehmen in Oberösterreich, verantworte die strategische Weiterentwicklung von EY und stärke die Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft und relevanten Stakeholdern. Ihr persönlicher Fokus liege dabei auf der Betreuung von Familienunternehmen.

Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Marion Raninger ist seit 2010 für EY tätig und war seither an verschiedenen Standorten im In- und Ausland im Einsatz. 2023 wurde sie Partnerin und war danach koordinierend für die Prüfungs- und Beratungsleistungen österreichischer Industrieunternehmen aktiv, hieß es damals.

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