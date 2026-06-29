Westlake Vinnolit fängt Vynova Wilhelmshaven auf mit Kanzlei Görg

Chemieindustrie & Sanierung. Görg berät den Insolvenzverwalter von Vynova Wilhelmshaven beim Verkauf an Westlake Vinnolit. Der Standort, einer der größten seiner Art, bleibe bestehen.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Görg hat den Insolvenzverwalter der Vynova Wilhelmshaven GmbH, Christian Kaufmann (PLUTA Rechtsanwalts GmbH), bei dem Verkauf des Geschäftsbetriebs der Vynova Wilhelmshaven GmbH an die Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG rechtlich beraten, so eine Aussendung.

Ein Team um die Görg-Partner Christoph Janssen und Michael Schaumann begleitete demnach den Insolvenzverwalter während des gesamten Prozesses und bei der Umsetzung der Transaktion im Rahmen einer Distressed-M&A-Transaktion.

Ein Standort bleibt bestehen

Durch die Übernahme des Geschäftsbetriebs durch Westlake Vinnolit werden laut den Angaben sämtliche rund 350 Arbeitsplätze gesichert und der Produktionsstandort Wilhelmshaven erhalten. Der Standort zählt demnach zu den größten europäischen Produktionsstandorten für Suspensions-PVC (S-PVC) und Vinylchlorid-Monomer (VCM).

Die Beratungsteams

Bei der Beratung ging es um insolvenz-, gesellschafts-, energie-, öffentlich-rechtliche und regulatorische Fragestellungen sowie die Verzahnung verschiedener Transaktionsstränge. Weiters musste eine Vielzahl wesentlicher Vertragsbeziehungen mit Dritten neu verhandelt und übergeleitet werden, heißt es dazu.

Im Team von Görg für den Insolvenzverwalter waren: Christoph Janssen (Partner, Federführung, Insolvenzrecht, Restrukturierung, Köln), Michael Schaumann (Partner, Federführung, Restrukturierung, Köln), Damian Tigges (Partner, Immobilienrecht, Köln), Katharina Landes (Partnerin, Intellectual Property (IP), IT- und Datenschutzrecht, Köln), Christian Bürger (Partner, Kartellrecht, Köln), Liane Thau (Partnerin, Energiewirtschaftsrecht, Berlin), Thomas Lange (Partner, Leveraged- and Corporate-Finance Transaktionen, Köln), Frank Wilke (Partner, Arbeitsrecht, Köln), Kai-Uwe Schneevogl (Partner, Vergaberecht, Frankfurt am Main), Freya Elisabeth Humbert (Assoziierte Partnerin, Energiewirtschafts- und Umweltrecht, Berlin), Metehan Uzunçakmak (Assoziierter Partner, Kartellrecht, Köln), Michael Winkelhog (Counsel, Gesellschafts- und Steuerrecht, Köln), Nadine Schriek (Senior Associate, Insolvenzrecht, Restrukturierung, Köln) und Thomas Schmitz-Justen (Associate, Insolvenzrecht, Köln).

Bei Pluta Rechtsanwälte waren aktiv: Christian Kaufmann (Insolvenzverwalter), die Rechtsanwälte Ingo Thurm, Ingo Liersch und André Gildehaus, Diplom-Wirtschaftsjuristin Nicole Neumerkel und die Betriebswirt:innen Vivien Doll und André Schulte.