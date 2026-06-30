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Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Sylvia Prandl ©Coface

Kreditversicherer & Management. Sylvia Prandl (48) ist neue Head of Human Resources bei Coface in Österreich.

Sylvia Prandl ist seit März Head of Human Resources bei Coface in Österreich und damit als Teil des lokalen Management-Teams für die HR-Strategie und Organisationsentwicklung zuständig, so eine Aussendung.

Kreditversicherer Coface hat weltweit rund 100.000 Firmenkunden in 200 Märkten. Angeboten werden Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso sowie die Absicherung von Projektgeschäften.

Die Laufbahn

Sylvia Prandl wurde 1977 in Wien geboren und hat an der Universität Wien Psychologie studiert. Nach ihrem Berufseinstieg im Trainingsbereich war sie laut den Angaben 18 Jahre lang für den technischen Händler Dexis tätig und hat dort die HR-Abteilung aufgebaut und entwickelt.

„HR ist ein People- und kein Prozess-Business“, so die neue HR-Managerin von Coface in Wien: „Meine Aufgabe ist es, die internationalen Standards mit den lokalen Anforderungen und Bedürfnissen zu verbinden. Meine ersten Kunden sind meine Kollegen. Es gilt einen Mehrwert für das Team vor Ort zu schaffen.“ Sie sehe in der Personalabteilung einen „deutlichen Wandel von Administration zu Gestaltung“. Es gelte die verschiedenen Welten miteinander zu verbinden. „Wir sind heute nicht alle in der gleichen Zeitzone. Manche Dinge erscheinen wie in den 80er Jahren, parallel gibt es KI-Tools und ein vollkommen anderes Mindset mit New Work und hoher Flexibilität.“

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