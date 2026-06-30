Hafen-Deal: Hapag-Lloyd beteiligt sich an Hamburgs CTH, Gleiss Lutz hilft

Container-Schifffahrt und Infrastruktur. Gleiss Lutz berät Hapag-Lloyd bei der geplanten Beteiligung am Eurogate Container Terminal Hamburg (CTH).

Gleiss Lutz hat das Containerschifffahrt-Unternehmen Hapag-Lloyd AG zu einer 20-prozentigen Beteiligung seiner Tochter Hanseatic Global Terminals (HGT) am Eurogate Container Terminal Hamburg (CTH) beraten.

Hanseatic Global Terminals wurde 2023 gegründet und agiert als eigenständige Einheit innerhalb der Hapag-Lloyd-Gruppe mit Fokus auf Terminals und Infrastruktur.

Die Transaktion

Nun hat HGT laut Aussendung eine Vereinbarung unterzeichnet, die wesentliche Bedingungen für den beabsichtigten Erwerb eines Anteils von 20% am CTH festlegt. Außerdem ist vorgesehen, den Anteil am Containerterminal TC3 im marokkanischen Hafen Tanger von 10% auf 20% zu erhöhen.

Der CTH zähle zu den bedeutendsten Containerumschlaganlagen im Hamburger Hafen, mit einer jährlichen Kapazität von 4 Millionen TEU. Geplante Investitionen in die Westerweiterung und die Automatisierung des Terminals sollen die Kapazität und Effizienz steigern.

In allen Details ist die Beteiligung noch nicht paktiert: Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Verhandlung und Finalisierung verbindlicher Vereinbarungen, so die beratende Kanzlei. Auch werde der Abschluss u.a. unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden und Regulierungsstellen stehen.

Das Beratungsteam

Ein Gleiss Lutz-Team unter der Federführung von Stefan Widder (Partner) und Jan Philipp Mohr (Counsel, beide M&A, beide Hamburg) hat Hapag-Lloyd beraten: Aktiv waren auch Christoph Prawit Meissner (Berlin), Maximilian B. Imre (beide M&A, München), Doris-Maria Schuster (Partner), Jonas B. Hofer (Stuttgart), Julian Henning Glau (alle Arbeitsrecht, Hamburg), Matthias Werner (Partner), Josefine Börner, Patrick Kosney (alle IP/Tech, alle München), Aylin Hoffs (Counsel), Lars Kindler (Counsel) und Sandra Plötz (alle Öffentliches Recht, alle Düsseldorf).

Auch Alexander Fritzsche (Partner, Kartellrecht), Konrad H.J. Discher (Counsel), Sophie K. Hochdörffer (beide Immobilienrecht, alle Frankfurt), Simon Clemens Wegmann (Datenschutzrecht, Berlin) und Jochen Pfleger (Steuerrecht, Hamburg)