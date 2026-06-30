Kanzlei Freshfields berät Goethe-Institut bei Governance-Reform

Kulturinstitute. Freshfields beriet das in 90 Ländern aktive Goethe-Institut bei einer Reform seiner Führungs- und Kontrollstrukturen.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat das Goethe-Institut e.V. bei einer grundlegenden Reform seiner Führungs- und Kontrollstrukturen beraten, so eine Aussendung.

Die neue Aufstellung

Konkret wurden Satzung und Organisationsordnung weiterentwickelt und gestrafft, heißt es dazu: Im Mittelpunkt stand demnach die Sicherstellung einer guten Governance durch eine klare Kompetenzabgrenzung der Vereinsorgane sowie die Einführung eines Code of Conduct für die Leitungs- und Überwachungsorgane.

Die Institution

Das Goethe-Institut e.V. der Bundesrepublik Deutschland ist in 90 Ländern mit Kulturinstituten präsent. Es fördert die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und pflegt die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Im Juni 2026 hat es das 75-jährige Gründungsjubiläum gefeiert.

Das Freshfields-Team wurde durch Partner Prof. Christoph H. Seibt geleitet, unterstützt durch Associate Melanie Jacobi (beide Corporate/M&A, Hamburg).

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