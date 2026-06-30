Komplexes Recht – fragile Legitimität? Ein ethisches Problem

Facultas-Rechtsblog. Das Recht wird immer unübersichtlicher: Dadurch entstehen neue ethische Problemfelder, warnt Prof. Marlon Possard.

Das Recht wird immer unübersichtlicher und für seine Adressat:innen zunehmend komplexer, schreibt Prof. Marlon Possard am Blog facultas.recht: Dadurch entstehen auch ethische Problemfelder. Wer sich im Dickicht der Vorschriften verliert, kann kaum noch selbstbestimmt handeln, so Possard.

Die Komplexität und ihre rechtsethischen Implikationen

Am Ende einer Vorlesung zum Privatrecht fiel einst ein beiläufig wirkender Satz eines sehr geschätzten Professors: Recht wird nicht ohne Grund immer unübersichtlicher, lautete er sinngemäß. Betrachte man die gegenwärtige Rechtslandschaft, lässt sich dieser Gedanke kaum von der Hand weisen, schreibt Possard in seinem Beitrag.

Die zunehmende Komplexität des Rechts ist weniger ein Selbstzweck als vielmehr eine Reaktion auf die Bedingungen, unter denen es heute wirken soll. Wo gesellschaftliche Strukturen vielfältiger, Lebensentwürfe pluraler und Entscheidungsprozesse dynamischer werden, kann auch das Recht nicht schlicht bleiben.

Besonders deutlich trete dies in den rasanten Umbrüchen technischer Innovation, ökonomischer Verflechtung und sozialer Transformation zutage. Diese Entwicklung berührt jedoch nicht nur Fragen der rechtstechnischen Ausdifferenzierung, sondern auch grundlegende rechtsstaatliche Voraussetzungen, so Possard: Die Forderung nach Verständlichkeit von Gesetzen ist dabei nicht ausdrücklich als eigenständige Norm formuliert, ergibt sich jedoch aus zentralen rechtsstaatlichen Grundprinzipien.

Die juristische Tugend der Klarheit

Possard arbeitet in weiterer Folge die praktischen und ethischen Gesichtspunkte heraus und kommt zu folgendem Schluss: Was wir heute brauchen, ist weniger eine Flut neuer Normen als eine neue Haltung im Umgang mit ihnen. Was eine solche „juristische Tugend der Klarheit“ inmitten der Komplexität notwendig macht und welche Problemgebiete der aktuelle Trend aufwirft, ist Gegenstand des Beitrags.