Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Versicherer & Management. Die Wiener Städtische befördert Generalsekretär Christoph Heinzl (41) in die erweiterte Geschäftsleitung.

Christoph Heinzl wird mit Anfang Juli Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Wiener Städtischen Versicherung, kündigt die VIG-Tochter in einer Aussendung an.

Die Laufbahn

Christoph Heinzl studierte Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien sowie Steuerrecht und Rechnungslegung an der Universität Wien und trat 2010 in die Vienna Insurance Group (VIG) ein. 2014 wechselte er ins Beteiligungsmanagement der Wiener Städtischen, vier Jahre später übernahm er das Generalsekretariat.

„Konsequente Weiterentwicklung“

„Christoph Heinzl leitet das Generalsekretariat seit vielen Jahren mit großem Engagement und nachweisbarem Erfolg. Durch seine umfassende Erfahrung, seine hohe fachliche Kompetenz und sein tiefes Verständnis im Versicherungsgeschäft ist dieser Schritt eine logische und konsequente Weiterentwicklung“, so Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Möglichkeit, meine Erfahrungen in einem innovativen Umfeld einzubringen und einen nachhaltigen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten“, so Christoph Heinzl.