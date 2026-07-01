KWR: Thomas Rabl steigt aus, Ortner und Zenz leiten Energierecht

Wien. Thomas Rabl, Gründungspartner von Kanzlei KWR, macht sich selbständig. Sarina Ortner und Nicolas Zenz leiten künftig das EnergyTeam.

Thomas Rabl schlägt ein neues Kapitel auf, heißt es in einer Aussendung von Wirtschaftskanzlei KWR: Der langjährige auf Energierecht spezialisierte Gründungspartner Rabl macht sich demnach selbständig und scheidet aus der Sozietät aus. Der Abschied erfolge im besten Einvernehmen und markiere einen neuen Abschnitt in der erfolgreichen Karriere von Thomas Rabl.

Die neue Aufstellung

Thomas Rabl, der über viele Jahre hinweg maßgeblich zum Erfolg von KWR beigetragen habe, werde sich künftig als selbstständiger Anwalt einer neuen Herausforderung stellen. Seine Expertise und sein Engagement haben die Kanzlei nachhaltig geprägt, und er werde auch in Zukunft weiterhin eng mit KWR zusammenarbeiten.

Sarina Illo Ortner und Nicolas O. Zenz übernehmen damit die Verantwortung für das Energy Team, teilt KWR weiter mit: Beide seien bereits seit vielen Jahren feste Bestandteile des Teams rund um Thomas Rabl.

In der neuen Doppelspitze verantwortet Sarina Illo Ortner demnach alle Themen im Zusammenhang mit öffentlichem Wirtschafts- und Regulierungsrecht und Nicolas O. Zenz die privatrechtlichen Agenden von der sektorspezifischen Vertragsgestaltung und Beratung bis zu Dispute Resolution (Litigation, Mass Claims, Arbitration, Mediation). Die Kanzlei biete so (weiterhin) einen One Stop Shop für die Energiewirtschaft.

Das Statement

„Thomas Rabl hat mit seiner Arbeit und seinem Engagement die Kanzlei KWR über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt. Wir sind ihm für seine herausragenden Leistungen und seine kollegiale Zusammenarbeit zutiefst dankbar. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass mit Sarina Illo Ortner und Nicolas O. Zenz zwei absolute Top-Jurist:innen zukünftig die Verantwortung für das Team übernehmen. Ihre Expertise und ihr Engagement sind ein Gewinn für unsere Mandant:innen und ein starkes Zeichen für die Zukunft von KWR“, wird KWR-Partner und Speaker des Management Boards Clemens Berlakovits