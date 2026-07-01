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Bildung & Uni, Recht

Lehrgang: Auf Fehlverhalten am Arbeitsplatz richtig reagieren

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Online. Mobbing, sexuelle Belästigung, Diskriminierung im Betrieb: Ein Manz-Lehrgang beleuchtet den richtigen Umgang damit, aber auch die Prävention.

Die Manz Rechtsakademie beschäftigt sich im Oktober und November 2026 mit einem unerfreulichen, aber leider manchmal unvermeidlichen Thema: In jedem Unternehmen kann es zu Fehlverhalten am Arbeitsplatz kommen. Die Folgen sind nicht nur Leid für die Betroffenen, sondern auch Spannungen im Betrieb und (rechtliche) Probleme verschiedenster Art.

Der mehrtägige Online-Lehrgang „Fehlverhalten am Arbeitsplatz“ ab 16. Oktober soll dabei helfen, unethisches Verhalten frühzeitig zu erkennen und effektiv damit umzugehen. Die Zielgruppen sind Beschäftigte in Rechts- und Personalabteilungen, Compliance-Beauftragte, Personalverantwortliche, Datenschutzbeauftragte und das Management in Privatunternehmen, Gebietskörperschaften und Institutionen.

Die Themen

Die Bandbreite der Themen ist groß und reicht laut den Veranstaltern vom Hinweisgeber:innenschutz und Datenschutz über die Durchführung interner Untersuchungen bis zur strafrechtlichen und arbeitsrechtlichen Perspektive. Weiters werden Strategien gegen Fehlverhalten, Früherkennung und Prävention von Machtmissbrauch am Arbeitsplatz und Schutzkonzepte behandelt. Dazu gibt es verschiedene Praxisbeispiele und -berichte.

Auch Themen wie die medienrechtliche Perspektive, Krisenkommunikation, die Durchführung von Interviews, Mediation, Streitgespräche u.a. werden behandelt. Die fachliche Leitung liegt bei Patrick Göschl (Senior Manager, PwC) und Katja Schrank (Forensic Investigation Specialist); rund ein Dutzend Fachprofis aus verschiedenen Disziplinen tragen vor.

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