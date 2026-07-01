Magenta Telekom: Nemanja Žilović leitet Privatkunden-Sparte

Telekommunikation & Management. Nemanja Žilović ist ab August neuer Privatkunden-Geschäftsführer bei Magenta Telekom.

Nemanja Žilović übernimmt mit 1. August 2026 laut Aussendung die Position des Chief Commercial Officer B2C bei Magenta Telekom. In dieser Funktion verantworte er das Privatkundengeschäft und werde die Weiterentwicklung des Unternehmens hin zu einem noch stärker auf die Bedürfnisse der Kund:innen ausgerichteten Anbieter vorantreiben. Žilović folgt Branko Stanchev nach, der das Unternehmen nach drei Jahren verlassen hat.

Die Laufbahn

Nemanja Žilović begann seine Karriere laut den Angaben 2003 bei Mobtel in Serbien. 2006 wechselte er zu Telenor, wo er verschiedene Führungspositionen in Marketing und Vertrieb übernahm. In den folgenden Jahren war Žilović in leitenden Funktionen bei Telenor und Yettel in Serbien, Montenegro und Ungarn tätig. Zuletzt war er Chief Commercial Officer von Yettel Hungary.

Žilović studierte an der Universität der Künste in Belgrad und absolvierte Executive-Programme unter anderem an der Insead Business School und der London Business School.

Die Statements

„Mit Nemanja Žilović gewinnen wir einen erfahrenen Telekommunikationsmanager, der konsequente Kundenorientierung mit digitaler Transformation verbindet. In internationalen Führungsrollen hat er gezeigt, wie nachhaltiges Wachstum, Innovation und eine starke Customer Experience erfolgreich zusammenspielen. Ich freue mich sehr, ihn bei Magenta Telekom an Bord zu haben“, so Thomas Kicker, CEO von Magenta Telekom.

Nemanja Žilović: „Magenta Telekom ist eine starke Marke mit der klaren Ambition, Kundinnen und Kunden das beste digitale Erlebnis zu bieten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die erfolgreiche Entwicklung weiterzuführen und innovative digitale Angebote auf einem der dynamischsten Telekommärkte der Welt zu schaffen.“