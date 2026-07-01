PLConcepts und Kanaan gehen zusammen mit Kanzlei E+H

Wien. E+H Rechtsanwälte berät PLConcepts beim Zusammenschluss mit der Kanaan Sellers Group.

Kanaan Sellers Group AG und PLConcepts GmbH & Co KG (PLC) haben am 18. Juni ihren Zusammenschluss bekannt gegeben. Das kombinierte Unternehmen ist eine europäische E-Commerce-Plattform mit einem Pro-forma-Nettoumsatz von € 41 Millionen und einem bereinigten EBITDA von über € 2 Millionen für das Geschäftsjahr 2025, so eine Aussendung.

Die Ziele

Die Transaktion stelle einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zum geplanten Börsengang von Kanaan am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm dar. Das kombinierte Unternehmen verfügt über ein Portfolio von rund 30 Marken, darunter Springlane, Kronenburg-Handel, Moonster, Bemaxx und Nordlight.

Im Beratungsteam von E+H waren Josef Schmidt (Federführung; Partner, Corporate + M&A), Alexander Koschell (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate + M&A) und Anna Sophie Friedrich (Rechtsanwaltsanwärterin, Corporate + M&A).