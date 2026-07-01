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Portage steckt viel Geld in Auto-Abo-Anbieter FINN mit Taylor Wessing

Jens Wolf ©Clemens Mayer / Taylor Wessing

Start-ups & Private Equity. Taylor Wessing berät Portage bei einer Serie-D- Finanzierungsrunde von Auto-Abo-Anbieter FINN über 140 Millionen Euro.

Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing hat Investmentgesellschaft Portage als Lead-Investor bei der Serie-D-Finanzierungsrunde des in München ansässigen Auto-Abonnement-Anbieters FINN beraten. Mit dem neu eingeworbenen Kapital in Höhe von 140 Millionen Euro steige die Bewertung von FINN auf über 1 Milliarde Euro, d.h. das Unternehmen wird ein „Einhorn“

Die Finanzierungsrunde umfasst 100 Millionen Euro Eigenkapital und über 40 Millionen Euro Fremdkapital. Auch bestehende Investoren, darunter UVC Partners, Planet First Partners, Korelya Capital, White Star Capital, HV Capital und Picus Capital, beteiligten sich.

Das Geschäftsmodell

FINN bietet ein flexibles Auto-Abonnementmodell an. Mit derzeit über 50.000 aktiven Auto-Abonnements und einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 300 Millionen Euro sei FINN eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Das neue Kapital soll die internationale Expansion stärken und den Ausbau der Flotte sowie der Technologieplattform vorantreiben.

Das Beratungsteam

Bei Taylor Wessing Deutschland waren aktiv: Jens Wolf (Partner, Berlin) und Armin Bartsch (Salary Partner, Berlin; beide Federführung), Philipp Hoegl (Salary Partner, Hamburg), Philipp Seimel (Senior Associate, Frankfurt), alle Growth Venture Capital & Emerging Companies; Sebastian Buder (Partner), Jan-Mathias Pfleging (Senior Associate), Fabio Almurtada (Associate), alle Arbeitsrecht, Berlin; Gregor Schmid (Partner, Berlin), Thomas Kahl (Partner, Frankfurt), Nils von Reith (Senior Associate, Frankfurt), Caroline Bunz (Associate, Berlin), alle IP/IT; Claus Goedecke (Partner), Felix Kokorsch (Senior Associate), beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

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