Schramm Öhler hat neuen Anwalt: Stefan Honeder

Vergaberecht. Stefan Honeder (40) ist neuer Anwalt bei Kanzlei Schramm Öhler. Er kommt von CMS.

Die auf Vergaberecht spezialisierte Wirtschaftskanzlei Schramm Öhler erweitert das Team mit Rechtsanwalt Stefan Honeder: Der gebürtige Niederösterreicher verfüge über langjährige Erfahrung in der Begleitung von Beschaffungs- und Infrastrukturprojekte sowien in der Beratung öffentlicher Auftraggeber:innen und Unternehmen in den Bereichen IT, Software, Bau und Gesundheitswesen. Seit 2016 ist er als Rechtsanwalt tätig.

Die Laufbahn

Vor seinem Wechsel zu Schramm Öhler im Mai 2026 war Honeder als Rechtsanwalt bei CMS Reich-Rohrwig Hainz tätig. Von 2020 bis 2022 leitete er bei der VAMED Krankenhausmanagement und Projekt GmbH den Bereich Vergabe- und Vertragsmanagement und anschließend die Rechtsabteilung.

In dieser Funktion begleitete er zahlreiche Bau-, Medizin- und Krankenhausprojekte, darunter auch Vorhaben mit engem Bezug zum AKH Wien, heißt es weiter. Weitere Karrierestationen waren Benn-Ibler Rechtsanwälte, KWR, Nusterer & Mayer sowie im Rahmen eines Secondments die Porr AG.