Supernova holt sich 300 Millionen Euro per Emission: Die Berater

Retail-Immobilien. Die Supernova-Immobiliengruppe emittiert Anleihen nach englischem Recht mit Clifford Chance, Linklaters, Schönherr und Wolf Theiss.

Schönherr beriet Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Erste Group und UniCredit als Joint Bookrunners zu österreichischen Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Emission von EUR 300 Mio. 4,375 % Notes fällig 2031 durch die Supernova Invest GmbH.

Linklaters beriet die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners zum englischen Recht. Clifford Chance und Wolf Theiss waren für die Emittentin tätig, so eine Aussendung.

Die Emission

Wie bereits bei der Debüt-Anleiheemission im vergangenen Jahr wurden die Anleihen erneut nach englischem Recht emittiert. Sie sind mit 4,375 % p.a. verzinst, haben eine Laufzeit bis 2031 und sind zum Handel am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse zugelassen.

Die Supernova Gruppe mit Hauptsitz in Österreich ist ein privates Immobilienunternehmen, das Retail-Immobilien in den Core Markets Slowenien, Italien, Kroatien, Österreich, Rumänien und Slowakei erwirbt, entwickelt und verwaltet.

Das Schönherr-Team bestand neben Christoph Moser (Partner) und Angelika Fischer (Counsel) aus Clemens Stockhammer sowie Marco Thorbauer (Partner) und Sarah Dräxler (Rechtsanwaltsanwärterin).