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Personalia, Recht

DLA Piper ernennt vier Counseln: Held, Redl, Winkler und Zareie

Jasmin Rosita Zareie, Jennifer Maria Held, Andreas Winkler, Armin Redl ©DLA Piper

Law Firms. DLA Piper ernennt vier neue Counseln am Standort Wien Jennifer Held, Jasmin Zareie, Armin Redl und Andreas Winkler.

Die globale Wirtschaftskanzlei DLA Piper setze damit ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung des Wiener Standorts, so eine Aussendung. Mit Jennifer Held wird die Praxisgruppe Arbeitsrecht ausgebaut, während Jasmin Zareie, Armin Redl und Andreas Winkler den Bereich Litigation & Regulatory verstärken. Man unterstreiche damit den Fokus auf die Entwicklung eigener Talente und schärfte die fachliche Expertise und Marktposition des Wiener Büros.

Die vier neuen Counseln

  • Jennifer Maria Held berate in allen Bereichen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts, mit besonderem Fokus auf den Beschäftigtendatenschutz. Darüber hinaus umfasst ihre Tätigkeit arbeitsrechtliches Vertragsrecht sowie die Vertretung in arbeitsgerichtlichen und datenschutzrechtlichen Verfahren. Zu ihren Mandantinnen und Mandanten zählen sowohl nationale Unternehmen als auch große internationale Konzerne unterschiedlichster Branchen, darunter Gesundheit, Handel, Chemie, Bankwesen, Lebensmittel und Energie.
  • Armin Redl ist in der Praxisgruppe Litigation & Regulatory auf Prozessführung spezialisiert. Sein Schwerpunkt liege in der Vorbereitung und Vertretung vor Gericht im Zivil- und Zivilprozessrecht und insbesondere im Glücksspiel- und Wettenrecht sowie im Bankenrecht. Er ist dabei auch im regulatorischen Umfeld für Glückspielanbieter und auch Finanzinstitute tätig. Ein besonderer Schwerpunkt liege in der strategischen Beratung und der Prozessführung in Massenverfahren sowie in komplexen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten.
  • Andreas Winkler (Litigation & Regulatory) hat seinen Tätigkeitsschwerpunkt in der Vertretung von Unternehmen in der Konfliktlösung sowie auf der strategischen Beratung bei der Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen, insbesondere vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten. Er berate insbesondere auch in den Bereichen Handel, Konsumentenstreitigkeiten (Mass Litigation), Industrie, Finanz- und Versicherungswesen, Aviation sowie Entertainment. In diesem Zusammenhang begleitet er Unternehmen auch bei regulatorischen Fragestellungen und unterstütze sie im Umgang mit komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen.
  • Jasmin Rosita Zareie verfüge über langjährige nationale und internationale Erfahrung im Bereich Litigation & Regulatory. Insbesondere komplexe wirtschaftsrechtliche Straf- und Zivilverfahren, Compliance und Investigations, Schiedsverfahren, ADR und White Collar Crimes sind ihre Expertise. Darüber hinaus ist sie österreichische Vertreterin der International Bar Association sowie Delegationsleiterin der UNCITRAL Working Groups I und II bei den Vereinten Nationen in New York.

„Stärken Wiener Standort nachhaltig“

Christoph Mager, Managing Partner bei DLA Piper Österreich: „Mit der Ernennung unserer neuen Counsel fördern wir gezielt Talente aus den eigenen Reihen und stärken unseren Wiener Standort nachhaltig. Wir sind stolz, diese Positionen mit so engagierten Kolleginnen und Kollegen besetzen zu können, die mit ihren hervorragenden Leistungen maßgeblich zum Erfolg unserer Mandantinnen und Mandanten und zugleich unserer Kanzlei beitragen. Herzliche Gratulation an Jennifer Maria Held, Jasmin Rosita Zareie, Armin Redl und Andreas Winkler.“

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