Eine Milliarde Euro für Berlins Fernwärme mit White & Case

Fernwärme & Finance. White & Case berät die Banken bei einer neuartigen Finanzierung über 1 Mrd. Euro für die Berliner Energie und Wärme (BEW).

White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium unter der Führung der KfW IPEX-Bank und IKB Deutsche Industriebank bei der syndizierten Finanzierung über 1 Mrd. Euro für die BEW Berliner Energie und Wärme GmbH (BEW) beraten, so eine Aussendung.

Die Finanzierung soll laut den Angaben die Umsetzung zentraler Transformationsprojekte der BEW unterstützen, mit denen die Wärmeversorgung Berlins im Rahmen ihres Dekarbonisierungsfahrplans schrittweise klimaneutral ausgestaltet werde.

Eine Premiere für die Fernwärme

Für ein Fernwärmeunternehmen in Deutschland sei die Konsortialfinanzierung in dieser Form die erste ihrer Art. Die Finanzierung kombiniert langfristige Förderkonditionen der KfW mit der Bereitstellung von Kreditmitteln durch ein Konsortium der insgesamt neun Banken. Die Laufzeiten liegen bei bis zu 20 Jahren.

Die Finanzierung baue auf einer zuvor abgeschlossenen Brückenfinanzierung der BEW auf und überführe diese in eine langfristig stabile Struktur. Grundlage sei die Einstufung zentraler Transformationsprojekte der BEW in den Programmen der KfW als besonders förderwürdig (u.a. Energieparks, KWK- und Power-to-Heat-Anlagen sowie Investitionen in neue Wärmeerzeugungssysteme.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team unter der Federführung von Partner Florian Degenhardt bestand aus Local Partner Roland Arlt sowie die Associates Dana Masberg und Sarah Bischoff (alle Debt Finance).