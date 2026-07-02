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Finanz, Recht

Erste Group holt 748,6 Mio. Euro zurück, emittiert 750 Mio: Die Kanzleien

Banken & Emissionen. Wolf Theiss berät die Erste bei einem Rückkaufangebot und der Neuemission von 750 Mio. Euro Undated Fixed to Fixed Resettable Additional Tier 1 Notes.

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG bei einem Rückkaufangebot und der Neuemission von 750 Mio. Euro Undated Fixed to Fixed Resettable Additional Tier 1 Notes, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Das Rückkaufangebot erstreckt sich laut den Angaben auf die 500.000.000 Euro Undated Fixed to Fixed Resettable Additional Tier 1 Notes mit der International Securities Identification Number (ISIN) XS2108494837 und 750 Mio. Euro mit ISIN AT0000A2L583. Die Neuemission von 750 Mio. Euro trägt die ISIN AT0000A3VRR8.

Das Rückkaufangebot begann am 22. Juni 2026 und erfolgte auf Grundlage der Bedingungen im Tender Offer Memorandum vom selben Tag. Schuldverschreibungen im Gesamtbetrag von 748.600.000 Euro wurden rechtsgültig angedient. Das Settlement erfolgte am 1. Juli 2026, heißt es dazu weiter.

Parallel dazu platzierte die Erste Group Undated Fixed to Fixed Resettable Additional Tier 1 Notes im Volumen von 750 Millionen Euro bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien. Die Emission erfolgte mit einem anfänglichen Kupon von 5,875% p.a., einer Stückelung von 200.000 Euro je Schuldverschreibung und ist im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert. Das Closing erfolgte am 29. Juni 2026.

Die Berater

Wolf Theiss beriet die Erste Group in Bezug auf das Rückkaufangebot und die Neuemission mit Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder und Senior Associate Sebastian Prakljacic, unterstützt von Partner Claus Schneider und Associate Magdalena Bertsch (alle Capital Markets), sowie Partner Eva Stadler und Senior Associate Alexander Quendler (beide Tax).

Das internationale Bankenkonsortium wurde von White & Case sowie hinsichtlich des österreichischen Rechts von CMS Reich-Rohrwig Hainz beraten.

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