Geldhaus Sophora geht bei SQUER an Bord, Kanzlei PHH hilft

Finanzdienstleister & Anwälte. PHH berät die Gesellschafter von SQUER beim Einstieg von Sophora Unternehmerkapital.

Wirtschaftskanzlei PHH Rechtsanwält:innen hat die Gesellschafter von SQUER beim Einstieg von Sophora Unternehmerkapital beraten, so eine Aussendung.

Das Unternehmen

SQUER wurde 2019 gegründet und beschäftige heute mehr als 100 Mitarbeitende aus über zehn Nationen; man betreue namhafte Kunden unter anderem aus dem Bank- und Versicherungswesen sowie aus dem öffentlichen Bereich.

Mit der Beteiligung durch Sophora Unternehmerkapital soll SQUER für den weiteren Ausbau als Plattform für digitale Transformation, Softwaremodernisierung und Applied AI in der DACH-Region gestärkt werden. Die vier Gründer Manuel Klein, Matthias Kreuzriegler, David Leitner und Łukasz Juszczyk bleiben laut den Angaben weiterhin wesentlich beteiligt und führen das Unternehmen auch künftig.

Das Beratungsteam

Der PHH-Transaktionslead lag bei Philip Rosenauer (Partner, Corporate/M&A). Aktiv waren auch Rainer Kaspar (Partner), Nicolaus Mels-Colloredo (Partner), Wolfram Huber (Partner), Brigitte Zweng (Rechtsanwaltsanwärterin), Matthias Fucik (Counsel) und Nikolaus Pfau (Rechtsanwaltsanwärter).

Das Founder-Team von SQUER wurde außerdem von Translink Corporate Finance Austria GmbH mit Matthias Compes und Quintin Althann sowie von TPA Austria mit Christian Fichtinger und Lukas Bernwieser beraten.

Sophora wurde von Kanzlei CMS beraten; im Kernteam waren Florian Mayer (Lead Partner) und Daniel Grimmer (Rechtsanwalt) aus der Corporate/M&A-Sparte.