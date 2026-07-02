 Open menu
Business, Personalia

Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO

Thomas Scheurecker ©Silvia Wittmann / Greiner AG

Industrie & Management. Bei Greiner avanciert Thomas Scheurecker (41) zum Gruppen-CFO, der Vorgänger wird Stiftungsvorstand. Und der CEO wird verlängert.

Der Aufsichtsrat der Greiner AG hat Thomas Scheurecker (41), derzeit CFO der Greiner Bio-One International GmbH, mit Wirkung zum 1.Jänner 2027 zum Chief Financial Officer der Unternehmensgruppe ernannt.

Die Greiner AG ist ein weltweiter Anbieter von Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Im Geschäftsjahr 2025 wurde mit 10.242 Beschäftigten ein Umsatz von rund 1,94 Milliarden Euro erzielt.

Die Neubesetzung

Scheurecker übernehme die CFO-Position von Hannes Moser, der nach mehr als 15 Jahren sein Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch nicht verlängert, so eine Aussendung. Bis zum Amtsantritt von Scheurecker werde er weiterhin als Finanzvorstand der Gruppe tätig sein. Damit sei eine umfassende und geordnete Übergabe der Verantwortung sichergestellt.

Zugleich wurde der Vertrag von CEO Saori Dubourg um eine weitere Periode verlängert. Mit der Bestellung des CFOs aus den eigenen Reihen und der Verlängerung des CEO-Mandats setze Greiner auf Kontinuität in der Unternehmensführung sowie auf eine nachhaltige, langfristig orientierte Weiterentwicklung.

Der alte CFO wird Stiftungsvorstand

„Hannes Moser hat als Finanzvorstand die Entwicklung der Greiner Gruppe über viele Jahre hinweg mit außerordentlicher Kompetenz, Umsicht und Verlässlichkeit geprägt und das Unternehmen erfolgreich durch unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen gesteuert. Dafür gilt ihm seitens unserer Eigentümerfamilie ausdrücklicher Dank. Zugleich freuen wir uns, dass er als Stiftungsvorstand unserer Unternehmerfamilie treu bleibt, und damit auch in den kommenden Jahren weiterhin eng mit uns und dem Unternehmen verbunden bleibt”, so Dominik Greiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Greiner AG.

Die Laufbahn des neuen CFO

Thomas Scheurecker hat laut den Angaben mehr als 18 Jahren Erfahrung in der finanziellen Unternehmenssteuerung. Seit Juli 2020 leitet er als CFO der Greiner Bio-One International GmbH die globalen Finanzagenden der Division, wo er in Phasen der Transformation maßgeblich zur Stärkung der Steuerungsfähigkeit sowie zur nachhaltigen Steigerung der Wertgenerierung beigetragen habe.

Zuvor war er Head of Group Controlling bei der Greiner AG sowie in leitenden Finanzfunktionen bei Bosch Rexroth in Österreich tätig.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO
  2. Wiener Städtische: Manuel Schalk wird Vorstand für Lebens-/Krankensparte
  3. STUWO AG verlängert Valerija Karsai im Vorstand
  4. Wiener Städtische befördert Sonja Brandtmayer zur neuen CEO

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO

Magenta Telekom: Nemanja Žilović leitet Privatkunden-Sparte

Mehr Gründungen, aber nach fünf Jahren sind 64 Prozent wieder weg

Fintech fiskaly gewinnt den EY Scale-up Award 2026

Neue Interessenvertretung für Energiespeicher jagt Doppel-Gebühren

Neu in Finanz:

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neuer Kurs: Finanzmathematik für Banker und Finanzdienstleister

Neu in Recht:

DLA Piper ernennt vier Counseln: Held, Redl, Winkler und Zareie

Erste Group holt 748,6 Mio. Euro zurück, emittiert 750 Mio: Die Kanzleien

Digitalisierung der Rechtsabteilung: Event von Future-Law, VUJ, LexisNexis

HSP.law macht Bernhard Marold und Simon Gruber zu Partnern

Geldhaus Sophora geht bei SQUER an Bord, Kanzlei PHH hilft

Neu in Steuer:

Steuerberater Peter Grau wird Partner bei Grant Thornton

MANZ SteuerExpress: Die Kosten der Heimfahrt trotz Schlafstelle, die Wasser-Nutzung bei Abspaltung und mehr

EY macht Marion Raninger zur Leiterin in Linz und von EY Private

Zwei neue Vorstände bei Big Four-Multi PwC, Krickl als CEO verlängert

EY macht Willibald Kaltenbrunner zum Leiter von denkstatt

Neu in Bildung/Uni:

Privatuni-Verband EUPHE wählt Österreicher und kommt nach Wien

Astra-Preise für TU Graz-Forscherinnen Galler und Könighofer

Donau-Uni Krems: LL.M.-Studium „Energie- und Klimarecht“ im Oktober

Uni Salzburg verleiht den Hans Stegbuchner‑Preis für Mathematik

TU Graz entwickelt Spürroboter für gefährliche Feuerwehreinsätze

Neu in Personalia:

DLA Piper ernennt vier Counseln: Held, Redl, Winkler und Zareie

Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO

HSP.law macht Bernhard Marold und Simon Gruber zu Partnern

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Steuerberater Peter Grau wird Partner bei Grant Thornton

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Digitalisierung der Rechtsabteilung: Event von Future-Law, VUJ, LexisNexis

Geldhaus Sophora geht bei SQUER an Bord, Kanzlei PHH hilft

Datentransfer in die USA wackelt: Nach Max Schrems warnt auch Noerr

Portage steckt viel Geld in Auto-Abo-Anbieter FINN mit Taylor Wessing

MANZ SteuerExpress: Die Kosten der Heimfahrt trotz Schlafstelle, die Wasser-Nutzung bei Abspaltung und mehr