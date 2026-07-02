Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO

Industrie & Management. Bei Greiner avanciert Thomas Scheurecker (41) zum Gruppen-CFO, der Vorgänger wird Stiftungsvorstand. Und der CEO wird verlängert.

Der Aufsichtsrat der Greiner AG hat Thomas Scheurecker (41), derzeit CFO der Greiner Bio-One International GmbH, mit Wirkung zum 1.Jänner 2027 zum Chief Financial Officer der Unternehmensgruppe ernannt.

Die Greiner AG ist ein weltweiter Anbieter von Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Im Geschäftsjahr 2025 wurde mit 10.242 Beschäftigten ein Umsatz von rund 1,94 Milliarden Euro erzielt.

Die Neubesetzung

Scheurecker übernehme die CFO-Position von Hannes Moser, der nach mehr als 15 Jahren sein Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch nicht verlängert, so eine Aussendung. Bis zum Amtsantritt von Scheurecker werde er weiterhin als Finanzvorstand der Gruppe tätig sein. Damit sei eine umfassende und geordnete Übergabe der Verantwortung sichergestellt.

Zugleich wurde der Vertrag von CEO Saori Dubourg um eine weitere Periode verlängert. Mit der Bestellung des CFOs aus den eigenen Reihen und der Verlängerung des CEO-Mandats setze Greiner auf Kontinuität in der Unternehmensführung sowie auf eine nachhaltige, langfristig orientierte Weiterentwicklung.

Der alte CFO wird Stiftungsvorstand

„Hannes Moser hat als Finanzvorstand die Entwicklung der Greiner Gruppe über viele Jahre hinweg mit außerordentlicher Kompetenz, Umsicht und Verlässlichkeit geprägt und das Unternehmen erfolgreich durch unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen gesteuert. Dafür gilt ihm seitens unserer Eigentümerfamilie ausdrücklicher Dank. Zugleich freuen wir uns, dass er als Stiftungsvorstand unserer Unternehmerfamilie treu bleibt, und damit auch in den kommenden Jahren weiterhin eng mit uns und dem Unternehmen verbunden bleibt”, so Dominik Greiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Greiner AG.

Die Laufbahn des neuen CFO

Thomas Scheurecker hat laut den Angaben mehr als 18 Jahren Erfahrung in der finanziellen Unternehmenssteuerung. Seit Juli 2020 leitet er als CFO der Greiner Bio-One International GmbH die globalen Finanzagenden der Division, wo er in Phasen der Transformation maßgeblich zur Stärkung der Steuerungsfähigkeit sowie zur nachhaltigen Steigerung der Wertgenerierung beigetragen habe.

Zuvor war er Head of Group Controlling bei der Greiner AG sowie in leitenden Finanzfunktionen bei Bosch Rexroth in Österreich tätig.