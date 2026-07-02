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Business, Personalia, Recht

HSP.law macht Bernhard Marold und Simon Gruber zu Partnern

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Wien. Mit Bernhard Marold (29) und Simon Gruber (38) erweitert Kanzlei HSP.law ab 1. Juli 2026 die Geschäftsführung.

Die Rechtsanwaltskanzlei HSP.law gibt die Ernennung von Bernhard Marold und Simon Gruber zu Partnern der Kanzlei bekannt. Beide seien bereits langjährige Mitglieder des Teams und werden ihre jeweiligen Fachbereiche künftig als Partner weiter ausbauen und strategisch mitgestalten, so eine Aussendung.

Die Arbeitsgebiete

  • Bernhard Marold ist auf öffentliches Immobilienrecht spezialisiert und berate insbesondere zu bau- und anlagenrechtlichen Fragestellungen sowie in der rechtlichen Begleitung von Immobilienprojekten an der Schnittstelle zum öffentlichen Recht. Gemeinsam mit Markus Busta leitet er künftig das Team im Bereich öffentliches Immobilienrecht.
  • Simon Gruber ist im Bereich Private Clients tätig. Ein besonderer Fokus seiner Tätigkeit liege in der Unterstützung internationaler Mandant:innen bei der Niederlassung in Österreich sowie bei unternehmerischen und strukturellen Fragestellungen. Gemeinsam mit Partner Nikolaus Becker werde er diesen Bereich künftig weiterentwickeln.

„Zentrale Ansprechpartner“

Aktuell hat HSP.law insgesamt 60 Beschäftigte, davon zehn Partner:innen. „Wir freuen uns sehr, mit Bernhard Marold und Simon Gruber zwei exzellente Kollegen in unser Partnerteam aufzunehmen. Beide haben sich in ihren Fachbereichen als zentrale Ansprechpartner etabliert und tragen wesentlich zur Qualität und Kontinuität unserer Beratung bei“ , so Nikolaus Becker.

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