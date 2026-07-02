Steuerberater Peter Grau wird Partner bei Grant Thornton

Wien. Peter Grau ist seit Juli neuer Partner bei Grant Thornton Austria im Bereich Tax, der von Raphael Holzinger geleitet wird.

Seit 1. Juli 2026 ist Peter Grau neuer Partner in der Steuerberatung bei Grant Thornton in Österreich, so eine Aussendung. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen demnach im internationalen Steuerrecht sowie in der umfassenden steuerlichen Beratung von Unternehmen.

Die Laufbahn

Graus berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem in zwei Big-Four-Kanzleien in Österreich und den USA, darunter Deloitte. Er ist promovierter Jurist, ausgebildet in Wien, Rotterdam (Niederlande) und Madison (USA), Fachautor und Vortragender.

Der neue Partner betreue ein breites Spektrum an Klient:innen, von Start-ups und Familienunternehmen bis hin zu internationalen Konzernen, und agiere als Trusted Advisor in komplexen steuerlichen Fragestellungen. Raphael Holzinger, Partner und Head of Tax, hebt Graus „Expertise in komplexen internationalen steuerlichen Sachverhalten sowie seine weitsichtige Betreuung von Familienunternehmen“ hervor. Der Ausbau des Tax-Bereichs sei Teil der strategischen Ausrichtung von Grant Thornton Austria, so Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner.