VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Vorsorge & Management. Pensionskassen-Marktführer VBV erhält mit Christian Reiss einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der bisherige CEO Günther Schiendl scheidet aus.

Mit 1. Juli 2026 wurde Christian Reiss vom Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der VBV-Pensionskasse bestellt. Gleichzeitig wurden Michaela Attermeyer und Martin Vörös zusätzlich zu ihren bestehenden Funktionen in der VBV-Gruppe in den Vorstand der VBV-Pensionskasse berufen, so eine Aussendung.

„Strategische Weiterentwicklung“

Die personelle Neuaufstellung sei Teil eines „strukturierten und langfristig vorbereiteten Generationenwechsels“, so Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. Künftig verantwortet Christian Reiss als CEO die Bereiche Unternehmenssteuerung, Kunden und Vertrieb, Marketing und Kommunikation sowie Digitalisierung und Business Development. Ronald Laszlo zeichnet als COO für die operativen Kernbereiche, IT, Digitalisierung und das Pensionsservice verantwortlich, Michaela Attermeyer für die Veranlagung und Martin Vörös für Finanzen, Risikomanagement und Informationssicherheit.

„Maßnahmen zur Effizienzsteigerung“

Der bisherige CEO der VBV-Pensionskasse, Günther Schiendl, ist mit Ende Juni 2026 aus seinen Funktionen innerhalb der VBV-Gruppe ausgeschieden. Bereits im März 2026 hat die VBV verkündet, dass „im Sinne der seit 2022 innerhalb der VBV-Gruppe schrittweise folgenden Maßnahmen zur Effizienzsteigerung“ die Zusammenlegung der bislang getrennten Veranlagungs-Bereiche der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse vorgesehen sei. Im Zuge dessen werde auch eine Verringerung der Vorstands-Mandate erfolgen und der bis Jahresende 2026 laufende Vertrag von Schiendl nicht verlängert werden, hieß es damals. Schiendl habe langjährig ausgezeichnete Leistungen für die VBV erbracht, so Aufsichtsratsvorsitzender Markus Posch.

Die VBV-Pensionskasse ist laut den Angaben Österreichs führende überbetriebliche Pensionskasse und verwaltet für mehr als 410.000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigte ein Vermögen von rund 9,79 Milliarden Euro.