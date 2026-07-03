Grand Hotel Europa dockt bei Minor Hotels an mit Wolf Theiss

Innsbruck. Das Grand Hotel Europa wird künftig unter der Marke der Minor Hotels-Gruppe geführt. Kanzlei Wolf Theiss ist behilflich.

Wolf Theiss hat den Eigentümer des Grand Hotel Europa in Innsbruck bei den Vertragsverhandlungen mit der internationalen Hotelgruppe Minor Hotels unterstützt, so eine Aussendung. Das traditionsreiche Hotel werde umfassend revitalisiert und künftig unter der Marke NH Collection Hotels & Resorts geführt. Die Wiedereröffnung ist für das Jahr 2029 vorgesehen.

Standort und Team

Das 1869 eröffnete Grand Hotel Europa ist eng mit der Geschichte Innsbrucks verbunden. Im Zuge der geplanten Revitalisierung soll insbesondere der historische Barocksaal wieder als zentraler Veranstaltungsort etabliert werden, heißt es. Mit Minor Hotels wurde unter anderem ein Hotelentwicklungsvertrag abgeschlossen; der künftige Betrieb sei durch einen langfristigen Pachtvertrag gesichert. Das Hotel wird künftig über rund 120 Zimmer verfügen.

Minor Hotels betreibt weltweit rund 640 Hotels in 63 Ländern. Man habe damit „einen starken, langfristig orientierten Partner für dieses besondere Projekt gefunden“, so Ernst Hutterer, Eigentümer des Grand Hotel Europa. Das Wolf Theiss-Team wurde von Partner Stefan Horn geleitet und umfasste Associate Katharina Ettl (beide Real Estate). Der Auswahlprozess für den Betreiber wurde durch Christie & Co unter der Leitung von Associate Director Manuel Strasser per strukturierter Suche begleitet.