Knorr-Bremse baut die Rail-Division um mit Hengeler Mueller

Wien. Hengeler Mueller berät die Knorr-Bremse Gruppe beim Umbau und der Ausgliederung der Schienen-Sparte.

Hengeler Mueller hat die Knorr-Bremse Gruppe, einen Weltmarktführer bei Bremssystemen, bei der konzerninternen Umstrukturierung der Rail-Division beraten. Die Umstrukturierung ist mit Wirksamwerden der Ausgliederung zum 1. Juli 2026 vollzogen worden, so eine Aussendung.

Der Umbau

Im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung wurde demnach der operative Geschäftsbetrieb der Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH – bestehend aus den Business Units Brakes und Couplers – mit knapp 2.000 Mitarbeitenden im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf eine hundertprozentige Tochtergesellschaft übertragen.

Die übertragende Gesellschaft wurde in Knorr-Bremse Global Rail Holding GmbH umfirmiert und fungiert zukünftig als globale Führungsholding der Rail-Division der Knorr-Bremse Gruppe mit neuer Führungsstruktur, heißt es dazu.

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller für Knorr-Bremse waren (Corporate/M&A): Hartwin Bungert (Partner, Düsseldorf, Federführung), Lea Sophie Grohmann (Counsel, Frankfurt), Maximilian Metzen (Senior Associate, Düsseldorf); im Steuerrecht: Matthias Scheifele (Partner), Isabella Zimmerl (Senior Associate, beide München), Sebastian Fernkorn, Ann-Christin Wolf (beide Associate, beide Frankfurt); Arbeitsrecht: Christian Hoefs (Partner) uKatharina Gebhardt (Senior Associate, beide Frankfurt).