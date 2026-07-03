 Open menu
Business, Finanz, Personalia

Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl werden Infina-Geschäftsführer

©ejn

Innsbruck/Wien. Beim Kreditvermittler Infina übernehmen ab 2027 Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl die operative Geschäftsführung.

Im 25. Jubiläumsjahr ordnet Kreditvermittler Infina die Geschäftsführung neu: Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl übernehmen laut Aussendung ab 2027 die operative Geschäftsführung des Unternehmens.

Die bisherigen Geschäftsführer Christoph Kirchmair, Harald Draxl und Hagen Luckert kümmern sich künftig in einem neu geschaffenen Executive Board um die strategische Ausrichtung, heißt es.

Pablo Viveros ist aktuell Leiter des Bereichs Bankenvertrieb Österreich und leitet zusätzlich den derzeit größten Standort im Infina-Verbund. Gerhard Veichtlbauer leitet den Bereich Corporate Finance und den zweitgrößten Standort. Lorenz Sigl hat den Bereich Infina Immobilien entwickelt und leitet diesen seit zwei Jahren als gewerberechtlicher Geschäftsführer.

Das Statement

„Wir übergeben die operative Führung zum bestmöglichen Zeitpunkt. Infina hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend weiterentwickelt. Dieses dynamische Wachstum verlangt nach einer klaren Rollenverteilung zwischen operativem Fokus und strategischer Weitsicht“, so Christoph Kirchmair, Gründer und Geschäftsführer von Infina: „Mit dem neuen Management-Team aus den eigenen Reihen legen wir die Geschäftsführung in die besten Hände. Im Executive Board werden wir die zentralen Meilensteine der Gruppe weiterhin aktiv und strategisch begleiten.“

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Wiener Volkshochschulen bekommen neue Chefin: Daniela Ecker-Stepp
  2. Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung
  3. Das ist der neue Spar-Vorstand unter dem neuen CEO Markus Kaser
  4. Margret Karl wird neue HR-Chefin bei Nestlé Österreich

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl werden Infina-Geschäftsführer

Open Fiber Austria kürt Martin Wachutka zum neuen Präsidenten

Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO

Magenta Telekom: Nemanja Žilović leitet Privatkunden-Sparte

Mehr Gründungen, aber nach fünf Jahren sind 64 Prozent wieder weg

Neu in Finanz:

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neuer Kurs: Finanzmathematik für Banker und Finanzdienstleister

Neu in Recht:

Grand Hotel Europa dockt bei Minor Hotels an mit Wolf Theiss

Knorr-Bremse baut die Rail-Division um mit Hengeler Mueller

DLA Piper ernennt vier Counseln: Held, Redl, Winkler und Zareie

Erste Group holt 748,6 Mio. Euro zurück, emittiert 750 Mio: Die Kanzleien

Digitalisierung der Rechtsabteilung: Event von Future-Law, VUJ, LexisNexis

Neu in Steuer:

Steuerberater Peter Grau wird Partner bei Grant Thornton

MANZ SteuerExpress: Die Kosten der Heimfahrt trotz Schlafstelle, die Wasser-Nutzung bei Abspaltung und mehr

EY macht Marion Raninger zur Leiterin in Linz und von EY Private

Zwei neue Vorstände bei Big Four-Multi PwC, Krickl als CEO verlängert

EY macht Willibald Kaltenbrunner zum Leiter von denkstatt

Neu in Bildung/Uni:

Wiener Volkshochschulen bekommen neue Chefin: Daniela Ecker-Stepp

Privatuni-Verband EUPHE wählt Österreicher und kommt nach Wien

Astra-Preise für TU Graz-Forscherinnen Galler und Könighofer

Donau-Uni Krems: LL.M.-Studium „Energie- und Klimarecht“ im Oktober

Uni Salzburg verleiht den Hans Stegbuchner‑Preis für Mathematik

Neu in Personalia:

Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl werden Infina-Geschäftsführer

Wiener Volkshochschulen bekommen neue Chefin: Daniela Ecker-Stepp

Open Fiber Austria kürt Martin Wachutka zum neuen Präsidenten

DLA Piper ernennt vier Counseln: Held, Redl, Winkler und Zareie

Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Digitalisierung der Rechtsabteilung: Event von Future-Law, VUJ, LexisNexis

Geldhaus Sophora geht bei SQUER an Bord, Kanzlei PHH hilft

Datentransfer in die USA wackelt: Nach Max Schrems warnt auch Noerr

Portage steckt viel Geld in Auto-Abo-Anbieter FINN mit Taylor Wessing

MANZ SteuerExpress: Die Kosten der Heimfahrt trotz Schlafstelle, die Wasser-Nutzung bei Abspaltung und mehr