Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl werden Infina-Geschäftsführer

Innsbruck/Wien. Beim Kreditvermittler Infina übernehmen ab 2027 Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl die operative Geschäftsführung.

Im 25. Jubiläumsjahr ordnet Kreditvermittler Infina die Geschäftsführung neu: Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl übernehmen laut Aussendung ab 2027 die operative Geschäftsführung des Unternehmens.

Die bisherigen Geschäftsführer Christoph Kirchmair, Harald Draxl und Hagen Luckert kümmern sich künftig in einem neu geschaffenen Executive Board um die strategische Ausrichtung, heißt es.

Pablo Viveros ist aktuell Leiter des Bereichs Bankenvertrieb Österreich und leitet zusätzlich den derzeit größten Standort im Infina-Verbund. Gerhard Veichtlbauer leitet den Bereich Corporate Finance und den zweitgrößten Standort. Lorenz Sigl hat den Bereich Infina Immobilien entwickelt und leitet diesen seit zwei Jahren als gewerberechtlicher Geschäftsführer.

Das Statement

„Wir übergeben die operative Führung zum bestmöglichen Zeitpunkt. Infina hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend weiterentwickelt. Dieses dynamische Wachstum verlangt nach einer klaren Rollenverteilung zwischen operativem Fokus und strategischer Weitsicht“, so Christoph Kirchmair, Gründer und Geschäftsführer von Infina: „Mit dem neuen Management-Team aus den eigenen Reihen legen wir die Geschäftsführung in die besten Hände. Im Executive Board werden wir die zentralen Meilensteine der Gruppe weiterhin aktiv und strategisch begleiten.“

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