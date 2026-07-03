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Bildung & Uni, Personalia

Wiener Volkshochschulen bekommen neue Chefin: Daniela Ecker-Stepp

Herbert Schweiger, Daniela Ecker-Stepp, Christian Deutsch ©intotheblue.studio / Viktoria Morgenstern

Wien. Ab Oktober ist Daniela Ecker-Stepp neue Geschäftsführerin der Wiener Volkshochschulen. Sie folgt auf Herbert Schweiger.

Mit 1. Oktober 2026 übernimmt Daniela Ecker-Stepp laut Aussendung die Geschäftsführung der Wiener Volkshochschulen GmbH. Das Bildungsunternehmen gehört zu 74,9 Prozent dem Verband Wiener Volksbildung; die Stadt Wien hält 25,1 Prozent.

Ecker-Stepp löst in ihrer neuen Funktion Herbert Schweiger ab, der nach zehn Jahren in dieser Funktion am 30. September 2026 in den Ruhestand geht. Sie ist seit 2017 Bereichsleiterin des Geschäftsbereichs Schule. Seit 2025 leitet sie außerdem interimistisch die VHS Wiener Urania.

Programmatische Schwerpunkte für die 31 Standorte und neun spezialisierten Einrichtungen der Wiener Volkshochschulen will die neue Geschäftsführerin unter anderem in den Bereichen digitale Selbstbestimmung, Künstliche Intelligenz, lebensphasenorientiertes Lernen und bei der Schaffung barrierearmer Bildungsangebote setzen.

Die Statements

„Mit Daniela Ecker-Stepp gewinnt die VHS eine Führungspersönlichkeit, die sowohl die Organisation aus dem Inneren kennt als auch strategisch weiterentwickeln kann“, so Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH.

„Gerade in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Unsicherheit braucht es niederschwellige Bildungsangebote, die Orientierung geben, Kompetenzen vermitteln und Menschen befähigen, aktiv an unserer Demokratie teilzunehmen“, so Daniela Ecker-Stepp.

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