Deloitte: Barbara Lange-Zehenthofer leitet Corporate Human Resources

Wien. Deloitte Österreich ernennt Barbara Lange-Zehenthofer (41) zur neuen Leiterin des Bereichs Corporate Human Resources.

Seit 1. Juni 2026 leitet Barbara Lange-Zehenthofer den Bereich Corporate Human Resources bei Deloitte Österreich, so eine Aussendung. Man gewinne mit ihr eine HR-Expertin, die wichtige Impulse für die weitere Entwicklung setzen werde, so Martin Freudhofmeier, Partner und CHRO bei Deloitte Österreich.

Die Laufbahn

Lange-Zehenthofer leitet in ihrer neuen Funktion den Bereich People, Career & Learning bei Deloitte Österreich. Sie bringe mehr als 18 Jahre HR-Erfahrung aus den Bereichen Hotellerie, Autovermietung und Recht ein.

Künftig werde sie die strategische Weiterentwicklung aller HR-Prozesse entlang des Employee Life Cycles, einschließlich Employer Branding, Recruiting, Learning & Development sowie Talent- und Performance Management, verantworten.