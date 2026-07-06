Europäische Milch-Genossenschaft startet mit Gleiss Lutz, Norton Rose

Deutschland/Niederlande. Kanzlei Gleiss Lutz berät DMK beim Milch-Merger mit DOC (Arla): Ein neuer Europa-Marktführer entsteht.

Kanzlei Gleiss Lutz hat die DMK Deutsches Milchkontor eG (DMK) bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung mit der niederländischen Drents Overijsselse Coöperatie Kaas U.A. (DOC) zu einer Europäischen Genossenschaft (Societas Cooperativa Europaea – SCE) beraten, so eine Aussendung. Dadurch entsteht laut den Angaben ein neuer Europa-Marktführer.

Arla – mit Abstand der größere Partner bei dem Deal – wird von Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright betreut.

Die Fusion

Am 30. Juni 2026 haben die Vertreterversammlungen von DMK und DOC, die gemeinsam die DMK Group bilden, dem Vorhaben zugestimmt, heißt es weiter. Die vollständige Integration der DMK Group in Arla werde nach einer zweijährigen Übergangsphase abgeschlossen sein, die nach der Freigabe des Zusammenschlusses durch die Europäische Kommission bereits am 1. Juni 2026 begonnen hat.

Die Transaktion sei ein zentraler Meilenstein im Rahmen des Zusammenschlusses der DMK Group mit Arla Foods amba (Arla) zur Bildung der führenden Molkereigenossenschaft Europas. Die beiden Partner kommen auf einen addierten Umsatz von mehr als 20 Milliarden Euro:

Die DMK Group hat rund 3.900 Mitglieder und knapp 6.800 Beschäftigte und ist einer der wichtigsten Lieferanten im deutschen Lebensmitteleinzelhandel mit Marken wie MILRAM, Oldenburger und Humana. Im Geschäftsjahr 2025 verarbeitete die DMK Group rund 5,1 Milliarden Kilogramm Milch und erzielte einen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro.

Arla vereint rund 7.300 Mitglieder in mehreren europäischen Ländern und produzierte im vergangenen Jahr 14,3 Milliarden Kilogramm Milch. Mit rund 22.000 Mitarbeitern erzielte die Gruppe 2025 einen Umsatz von 15,1 Milliarden Euro.

Die Beratungsteams

Ein Gleiss Lutz-Team um Stephan Aubel (Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Julius-Vincent Ritz (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Stuttgart, beide Federführung) hat DMK beraten. Aktiv waren auch Martin Hitzer (Partner, Düsseldorf), Thorsten Gayk (Counsel, Hamburg), Christina Aye (Counsel), Melanie Barwich (Counsel, beide Frankfurt), Charlotte Evers (Düsseldorf), Silke Hoffmann (Frankfurt), Walter Andert (alle Gesellschaftsrecht, Berlin), Wolfgang Bosch (Partner), Alexander Fritzsche (Partner), Birgit Colbus (Counsel), Juliane Langguth (alle Kartellrecht, alle Frankfurt), Ocka Stumm (Partner), Dominik Monz (Counsel), Julian Kettemer, Johannes Heck (alle Steuerrecht, alle Frankfurt), Tobias Abend (Counsel, Arbeitsrecht, Frankfurt) und Aylin Hoffs (Counsel, Außenwirtschaftsrecht, Düsseldorf).

Zu Fragen des niederländischen Rechts wird die DMK Group von einem Team von Stibbe beraten. Für Fragen des dänischen Rechts ist Gorrissen Federspiel eingebunden.

Bei Norton Rose Fulbright waren für Arla aktiv (Kartellrecht): Ian Giles (Partner, Head of Antitrust and Competition Emeapac, London/Brüssel), Tim Schaper (Partner, Head of Antitrust and Competition Germany, Hamburg), Noby Cyriac (Associate, Hamburg), Violetta Bourt (Counsel, Brüssel), Shaha El-Sheemy (Counsel, London) und Clio Angeli (Counsel, London), unterstützt von Ökonomen von RBB Economics; im Corporate/M&A-Bereich: Heiko Bertelmann (Partner, Hamburg), unterstützt von Marcel Gießler (Associate, Hamburg). Im Bereich Corporate bestand das Kernteam aus Jon Perry (Partner, London), Heimon Smits (Partner) und Stefanie Walthaus (Counsel, beide Amsterdam), weitere Mitglieder des Kernteams im Kartellrecht waren die Associates David Fila (Brüssel), Maya Paniara (London), Emma Farrugia (London), Hector Ribeiro (London), Maxine Richard (London), Angelos Vlazakis (Brüssel), Julien Haverals (Brüssel) und Oscar Baker (Brüssel) sowie die Senior Associates Tobias Teichner (Hamburg) und Katarzyna Berestecka (Brüssel).