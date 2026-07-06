EY ernennt Kristina Aichwalder zur Standort-Leiterin in Klagenfurt

Big Four & Kärnten. Kristina Aichwalder (38) übernimmt die Standortleitung in Klagenfurt bei EY Österreich.

Kristina Aichwalder hat mit 1. Juli 2026 die Standortleitung von EY in Klagenfurt übernommen, so eine Aussendung. Sie soll den Ausbau des Standortes weiter vorantreiben und den regionalen Markt gemeinsam mit den Teams vor Ort sowie den österreichweiten Expert:innen stärken.

Die Aufgaben

Wirtschaftsprüferin Aichwalder ist Partnerin am Standort Klagenfurt. Sie verantwortet die CFO-Agenda österreichweit und engagiere sich im „CFO Insight Podcast“, in dem sie regelmäßig mit Finanzverantwortlichen über aktuelle Herausforderungen und Zukunftsthemen spricht. Näheres zu ihrer Laufbahn hier.