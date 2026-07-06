Gorenjska Banka holt 150 Mio. Euro mit Morgan Stanley, Clifford Chance hilft

Slowenien. Clifford Chance berät Morgan Stanley bei der Emission von Senior Preferred Notes der Gorenjska Banka über 150 Millionen Euro.

Anwaltskanzlei Clifford Chance hat Morgan Stanley Europe SE als Sole Bookrunner bei der Emission von €150 Millionen Senior Preferred Resettable Notes durch die slowenische Gorenjska Banka d.d. in Kranj beraten, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Die Emission umfasste €150 Millionen Senior Preferred Resettable Notes mit einer Endfälligkeit im Jahr 2032 und einem ersten Reset-Termin im Jahr 2031. Die Notes sind im Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet. Das Clifford Chance-Team stand unter der Leitung von Partnerin Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).

Die Transaktion stelle einen weiteren Meilenstein beim Zugang der Gorenjska Banka zu den internationalen Fremdkapitalmärkten dar und unterstütze die fortlaufende Refinanzierungs- und Kapitalstrategie der Bank, so die beratende Kanzlei. Die Notes wurden auf Standalone-Basis begeben und sind als Senior Preferred Resettable Instrumente im Einklang mit den anwendbaren aufsichtsrechtlichen Anforderungen strukturiert.