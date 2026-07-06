Kanzlei Jarolim befördert Georg Schwarzmann zum Partner

Wien. Georg Schwarzmann ist jetzt Partner bei Anwaltskanzlei Jarolim. Zu seinen Themen zählt das Fluggastrecht.

Die Kanzlei Jarolim Partner ernennt mit Georg Schwarzmann einen neuen Partner mit Schwerpunkt für öffentliches Recht und Fluggastrecht, so eine Aussendung. Schwarzmann war bereits als Student, Konzipient und Rechtsanwalt an Bord und habe durch Fachexpertise und unternehmerisches Denken die Entwicklung der Kanzlei seit Jahren maßgeblich mitgestaltet.

Das Statement

Die Ernennung zum Partner sei Ausdruck dieser außergewöhnlichen Leistung und die logische Fortsetzung einer Zusammenarbeit, heißt es. „Wir gratulieren Georg Schwarzmann herzlich zu diesem bedeutenden Karriereschritt und freuen uns darauf, den erfolgreichen Weg unserer Kanzlei gemeinsam fortzusetzen.“, so die Senior Partner der Kanzlei. Die Liste der Partner umfasst damit Dieter Altenburger, Hannes Jarolim, Nadia Kuzmanov, Stefan Rust und Georg Schwarzmann.