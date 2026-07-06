 Open menu
Business, Personalia, Recht

Kanzlei Jarolim befördert Georg Schwarzmann zum Partner

Georg Schwarzmann ©Jarolim

Wien. Georg Schwarzmann ist jetzt Partner bei Anwaltskanzlei Jarolim. Zu seinen Themen zählt das Fluggastrecht.

Die Kanzlei Jarolim Partner ernennt mit Georg Schwarzmann einen neuen Partner mit Schwerpunkt für öffentliches Recht und Fluggastrecht, so eine Aussendung. Schwarzmann war bereits als Student, Konzipient und Rechtsanwalt an Bord und habe durch Fachexpertise und unternehmerisches Denken die Entwicklung der Kanzlei seit Jahren maßgeblich mitgestaltet.

Das Statement

Die Ernennung zum Partner sei Ausdruck dieser außergewöhnlichen Leistung und die logische Fortsetzung einer Zusammenarbeit, heißt es. „Wir gratulieren Georg Schwarzmann herzlich zu diesem bedeutenden Karriereschritt und freuen uns darauf, den erfolgreichen Weg unserer Kanzlei gemeinsam fortzusetzen.“, so die Senior Partner der Kanzlei. Die Liste der Partner umfasst damit Dieter Altenburger, Hannes Jarolim, Nadia Kuzmanov, Stefan Rust und Georg Schwarzmann.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Europäische Milch-Genossenschaft startet mit Gleiss Lutz, Norton Rose
  2. Gorenjska Banka holt 150 Mio. Euro mit Morgan Stanley, Clifford Chance hilft
  3. EY ernennt Kristina Aichwalder zur Standort-Leiterin in Klagenfurt
  4. Grand Hotel Europa dockt bei Minor Hotels an mit Wolf Theiss

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl werden Infina-Geschäftsführer

Open Fiber Austria kürt Martin Wachutka zum neuen Präsidenten

Greiner AG befördert Scheurecker zum Gruppen-CFO und verlängert CEO

Magenta Telekom: Nemanja Žilović leitet Privatkunden-Sparte

Mehr Gründungen, aber nach fünf Jahren sind 64 Prozent wieder weg

Neu in Finanz:

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Wiener Städtische: Christoph Heinzl in erweiterter Geschäftsleitung

Generali: Roswitha Hönigsperger leitet neue Abteilung Bankenvertrieb

Neuer Kurs: Finanzmathematik für Banker und Finanzdienstleister

Neu in Recht:

Europäische Milch-Genossenschaft startet mit Gleiss Lutz, Norton Rose

Gorenjska Banka holt 150 Mio. Euro mit Morgan Stanley, Clifford Chance hilft

Rechnungshof will auch gemeinnützige Baufirmen prüfen können

Kanzlei Jarolim befördert Georg Schwarzmann zum Partner

„Investoren beobachten genau was jetzt bei Privatstiftungen geschieht“

Neu in Steuer:

MANZ SteuerExpress: Ordnungsstrafe nach beleidigender E-Mail an den Finanzbeamten, kein FinanzOnline im Finanzstrafrecht und mehr

Deloitte: Barbara Lange-Zehenthofer leitet Corporate Human Resources

EY ernennt Kristina Aichwalder zur Standort-Leiterin in Klagenfurt

Steuerberater Peter Grau wird Partner bei Grant Thornton

MANZ SteuerExpress: Die Kosten der Heimfahrt trotz Schlafstelle, die Wasser-Nutzung bei Abspaltung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Wiener Volkshochschulen bekommen neue Chefin: Daniela Ecker-Stepp

Privatuni-Verband EUPHE wählt Österreicher und kommt nach Wien

Astra-Preise für TU Graz-Forscherinnen Galler und Könighofer

Donau-Uni Krems: LL.M.-Studium „Energie- und Klimarecht“ im Oktober

Uni Salzburg verleiht den Hans Stegbuchner‑Preis für Mathematik

Neu in Personalia:

Deloitte: Barbara Lange-Zehenthofer leitet Corporate Human Resources

Kanzlei Jarolim befördert Georg Schwarzmann zum Partner

EY ernennt Kristina Aichwalder zur Standort-Leiterin in Klagenfurt

Pablo Viveros, Gerhard Veichtlbauer und Lorenz Sigl werden Infina-Geschäftsführer

Wiener Volkshochschulen bekommen neue Chefin: Daniela Ecker-Stepp

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

MANZ SteuerExpress: Ordnungsstrafe nach beleidigender E-Mail an den Finanzbeamten, kein FinanzOnline im Finanzstrafrecht und mehr

Digitalisierung der Rechtsabteilung: Event von Future-Law, VUJ, LexisNexis

Geldhaus Sophora geht bei SQUER an Bord, Kanzlei PHH hilft

Datentransfer in die USA wackelt: Nach Max Schrems warnt auch Noerr

Portage steckt viel Geld in Auto-Abo-Anbieter FINN mit Taylor Wessing