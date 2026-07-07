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Compliance Solutions Day 2026: Wenn Verantwortung zur Superkraft wird

Am 24. September 2026 versammelt sich die österreichische Compliance-Community zu ihrem wichtigsten Branchenevent des Jahres.

Die regulatorische Landschaft wird enger, die ESG-Anforderungen steigen, und Unternehmen stehen unter wachsendem Druck, Governance-Strukturen nicht nur aufzubauen, sondern auch glaubwürdig zu leben. Der Compliance Solutions Day 2026, der am 24. September in Wien stattfindet, positioniert sich als zentraler Treffpunkt für alle, die in Unternehmen Verantwortung für Compliance, Nachhaltigkeit und ESG tragen und gibt dem Event in diesem Jahr ein programmatisches Motto: „Superpower für Ihre Compliance“.

Dahinter steckt mehr als ein griffiger Slogan. Gemeint sind die konkreten Fähigkeiten, die es braucht, um im Unternehmensalltag Risiken frühzeitig zu erkennen, regulatorische Entwicklungen einzuordnen und handlungsfähig zu bleiben, von Wirtschaftsstrafrecht über Hinweisgeberschutz bis hin zu Trade Compliance.

Praxis steht im Mittelpunkt

Statt abstrakter Theorie bietet das eintägige Format Case Studies, Erfahrungsberichte und konkrete Lösungsansätze. Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Beratung und Rechtspraxis vermitteln praxisnahe Impulse für den Arbeitsalltag. Gleichzeitig bietet der Compliance Solutions Day eine etablierte Plattform für den fachlichen Austausch und das Networking. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, Branchenexpertinnen und Branchenexperten sowie führenden Lösungsanbietern zählt für viele Teilnehmende zu den größten Mehrwerten der Veranstaltung.

Ein Tag, viele Impulse

Wer Compliance, Nachhaltigkeit und ESG auf der strategischen Agenda hat, findet hier aktuelle Herausforderungen und praxistaugliche Antworten gebündelt an einem Ort. Der Compliance Solutions Day 2026 richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihr Know-how schärfen, ihr Netzwerk erweitern und neue Impulse für die Zukunft mitnehmen wollen. Die Teilnahme am Compliance Solutions Day wird außerdem als Weiterbildungsnachweis für die Re-Zertifizierung von Compliance Officer:innen anerkannt.

Anmeldung und weitere Informationen unter:
compliance-solutions-day.at

Der Compliance Solutions Day von LexisNexis Österreich ist die Plattform für Compliance-Verantwortliche in Österreich, die ihre Organisation wirksam stärken, nachhaltig handlungsfähig halten und rascher fundierte Entscheidungen treffen wollen.

Erhalten Sie strukturierte Impulse, fundierte Einordnung und praxisnahe Lösungen für aktuelle regulatorische Herausforderungen.

compliance-praxis.at
lexisnexis.at

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