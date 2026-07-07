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Maklergruppe GrECo ernennt Markus Neubrand zum Vorstand

Markus Neubrand ©Marion Gartler

Wien. Die Riskoberatungs- und Versicherungsmaklergruppe GrECo ernennt Markus Neubrand (33) zum Vorstand für Expansion & Integration.

Die GrECo-Gruppe mit Hauptsitz in Wien setze mit der Ernennung einen weiteren Schritt in ihrer organisatorischen Weiterentwicklung, so eine Aussendung: Konkret wurde demnach mit 1. Juli 2026 ein viertes Vorstandsressort mit der Bezeichnung Expansion & Integration geschaffen. Damit will man einen klaren Fokus für strategische Expansion, Weiterentwicklung und gruppenweite Integration setzen, wie es heißt. Mit seiner Berufung in den Vorstand ist demnach nun auch die dritte Generation der Eigentümer-Familie Neubrand im Vorstand vertreten.

Die Laufbahn und die Aufgabe

Mit der Leitung des neuen Ressorts wird Markus Neubrand betraut, der mit 1. Juli 2026 in den Vorstand der GrECo International Holding AG berufen wird. Er ist seit mehr als acht Jahren bei GrECo tätig und übernahm im Jänner 2024 die Leitung des Bereichs Mergers & Acquisitions. Dabei habe er bereits wichtige Transaktionen begleitet, u.a. Neugründungen in Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina sowie Übernahmen in Griechenland und Zypern. Ein besonderer Meilenstein war demnach die Akquisition von MAI im Jahr 2022 – die größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte von GrECo.

Neubrand hat International Business Management an der University of Surrey studiert und war u.a. Vice Chairman of the Board der Jungen Industrie Wien. In seiner neuen Funktion werde er die weitere Entwicklung der Gruppe gezielt begleiten und zentrale Zukunftsthemen mit Blick auf Wachstum, Zusammenarbeit und Integration innerhalb der GrECo Gruppe vorantreiben, heißt es.

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