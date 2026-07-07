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Orlando Capital erwirbt den Bahn-Dienstleister TEX mit Noerr

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Schweiz/Deutschland. Kanzlei Noerr berät Orlando Capital bei der Übernahme des Bahn-Dienstleisters Trans Europa Express Holding (TEX).

Wirtschaftskanzlei Noerr hat mit einem Team um Benedikt Vogt und Georg Schneider von Orlando Capital verwaltete Fonds bei der Übernahme der Trans Europa Express Holding AG (TEX) beraten, so eine Aussendung. Zum Kreis der Verkäufer zählt ein Ufenau Capital Partners-Fonds.

Das Unternehmen

TEX mit Hauptsitz in Freienbach (Schweiz) habe sich in den vergangenen Jahren als marktführende unabhängige europäische Plattform für Bahninfrastruktur- und Eisenbahndienstleistungen etabliert. Das Unternehmen ist heute in Deutschland, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden und Belgien aktiv und hat Infrastrukturbetreiber, Personen- und Güterverkehrsunternehmen sowie Industrieunternehmen als Kunden.

Gemeinsam mit dem Management plane Orlando Capital, die Marktposition von TEX auszubauen, sowohl durch organische Wachstumsinitiativen als auch strategische Add-on-Akquisitionen zur weiteren Verdichtung der Präsenz und Erweiterung des Leistungsportfolios, wie es heißt.

Im Team von Noerr für Orlando Capital V waren leitend Georg Schneider (Partner, Private Equity) und Benedikt Vogt (Partner, M&A); außerdem im Bereich Private Equity/M&A: Markus A. Braun (Associated Partner), Ludwig Niller (Senior Associate), Lea Fieseler (Associate); Banking & Finance: Michael Schuhmacher (Partner), Pinar Turkac-Christmann (Associated Partner), Maria Bozhenova (Associate); Infrastructure/Real Estate: Volker Bock (Partner), Emily Louise Hannemann (Associate), Philipp Isert (Associate); Tax: Steffen Arlich (Associated Partner); Commercial: Helmut Katschthaler (Partner), Severin Limmer (Associate), Hendric Stolzenberg (Senior Associate) und Katja Steinthaler (Associated Partner).

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